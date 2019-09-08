Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова побрилась налысо

На днях коллега Полины Максимовой по новому фильму «257 причин, чтобы жить» Роман Маякин рассекретил ее новый образ в своем Instagram — девушка... побрилась налысо. Дело в том, что Полина играет раковую больную которая переживает не только физические испытания, но и моральные. Друзья и близкие постепенно отворачиваются от нее. И героиня Максимовой предпринимает решительный шаг — она начинает воплощать в жизнь все свои старые мечты и побеждает болезнь.

«Однако!!! Смелая прическа у Полины!», «Что только не сделаешь ради роли в кино», «Она молодая и такая роль как бы сказать, ну не надо бы ей такие играть, я вот о чем», — прокомментировали поклонники видеоролик, в котором Роман и Полина решили поздравить Москву с Днем города. Кстати, в своем собственном микроблоге актриса пока не выкладывает снимки в новом образе и, возможно, носит парик.