Звезда решила удалить пигментные пятна лазером и осталась с ожогами второй степени

«Когда они начали процедуру, боль была просто чудовищной, – пояснила Карола, – я сказала им остановиться, потому что чувствовала, запах моей горящей кожи, но они мне посоветовали терпеть, потому что результат того стоит». Также она добавила, что покидала клинику в полнейшем шоке от того, что ее лицо было «обожжено, покраснело и распухло», дотронуться до кожи было невозможно, хотя специалист клиники обещал, что шлифовка совершенно безболезненна и она вообще ничего не заметит.

В итоге актриса вынуждена была отменить предстоящие выступления и оставаться дома до полного выздоровления. Карола связалась с представителями клиники, в которой проходила лечение, но они отрицают какие-либо обвинения, утверждая, что лазерная шлифовка была проведена правильно и что то, что она наблюдает, это лишь один из этапов восстановления. Также в компании предположили, что все проблемы, которые возникают у женщины в процессе реабилитации, могут быть связаны с тем, что она не соблюдала рекомендации специалистов.

Фото: Instagram

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