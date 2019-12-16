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Звезда решила удалить пигментные пятна лазером и осталась с ожогами второй степени

Испанская актриса Карола Балезтена поделилась в своем микроблоге фотографиями своего «опухшего, обожженного и болезненного лица» и добавила, что, когда вышла из клиники, «была сильно напугана и сильно плакала».

Как передает британский онлайн-портал Mirror, 39-летняя актриса утверждает, что у нее остались ожоги второй степени после лазерной процедуры после удаления гиперпигментации. Она даже была вынуждена отменить предстоящие появления на публике.

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Фото: Instagram

Карола Балезтена, испанская звезда и супруга успешного ювелира Эмилиано Суареса, написала: «Когда вы не хотите прибегать к лечению лазером на лице, потому что вас это пугает, но при этом вы убеждены, что это неагрессивное лечение». По словам женщины, с ней связалось рекламное агентство, представляющее интересы клиники эстетической медицины, и предложило попробовать удалить пигментные пятна на при помощи лазерной шлифовки. Однако безопасная процедура оставила на правой стороне лица женщины ожоги второй степени.

«Когда они начали процедуру, боль была просто чудовищной, – пояснила Карола, – я сказала им остановиться, потому что чувствовала, запах моей горящей кожи, но они мне посоветовали терпеть, потому что результат того стоит». Также она добавила, что покидала клинику в полнейшем шоке от того, что ее лицо было «обожжено, покраснело и распухло», дотронуться до кожи было невозможно, хотя специалист клиники обещал, что шлифовка совершенно безболезненна и она вообще ничего не заметит.

В итоге актриса вынуждена была отменить предстоящие выступления и оставаться дома до полного выздоровления. Карола связалась с представителями клиники, в которой проходила лечение, но они отрицают какие-либо обвинения, утверждая, что лазерная шлифовка была проведена правильно и что то, что она наблюдает, это лишь один из этапов восстановления. Также в компании предположили, что все проблемы, которые возникают у женщины в процессе реабилитации, могут быть связаны с тем, что она не соблюдала рекомендации специалистов.

Фото: Instagram

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