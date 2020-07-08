Звезда реалити выложила в Сеть пикантные снимки в белье и рассердила подписчиков

Однако поклонники не оценили откровенности звезды, и даже ее роскошная фигура в красивом белье не вызвала у них былого восторга. И все потому, что им не понравился контент, который она им предложила – причем критике подверглись и ее внешний вид, и поведение: «Боже мой! Какой стыд!», «Уже не знает, как привлечь к себе внимание! Теперь в ход идут и такие способы!», «Я даже не знаю, кто это, зачем мне смотреть на эту уродину?», «Как не стыдно вообще!», «Лучше бы она не показывала свое пластиковое лицо», «С ума все посходили!», «Сколько вообще можно?», «И снимки ужасные, и выглядишь не очень, и способ заработка могла бы найти поприличнее» — высказывались пользователи. Не такого результата ожидала Меган, это уж точно!

Фото: Instagram meganbartonhanson _

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