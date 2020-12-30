Звезда реалити страдала от такого сильного акне, что у нее началась депрессия

Как сообщила 23-летняя актриса, она долгие годы мучилась от высыпаний, но из-за стресса, который она испытывала, когда появилась в шоу 3 года назад, заболевание обострилось. По словам Тайн, раньше она регулярно насчитывала на лице от 10 до 20 прыщиков одновременно, включая глубокие кистозные нарывы. На их устранение уходили целые недели. Высыпания приходилось скрывать их при помощи косметики, каждый раз, когда она выходила из дома, из-за чего у нее начались перепады настроения.

Фото: Instagram tyne_lexy_clarson

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