Звезда реалити раскрыла истинную причину своих «аномально толстых ног»
Патологическое изменение, из-за которого увеличивается количество жировых клеток, называется липедема. По этой причине у 26-летней актрисы, как сообщает онлайн-издание The Sun, икры стали совершенно непропорциональны по размеру ее остальным частям тела. Шона призналась, что страдает от этого заболевания уже давно, из-за этого в юности пережила жестокие издевательства над размером ее ног. Это сделало ее патологически застенчивой и неуверенной в себе. Однако девушка до прихода на реалити-шоу не подозревала, что это болезнь. Открылась правда только после ее прихода на «Остров любви» – ей написали об этом поклонники.
Впоследствии Шоне подтвердили диагноз, и она решилась на липосакцию в сентябре 2020 года. Процесс восстановления полностью завершился, и девушка радостно сообщила, что ее жизнь изменилась кардинальным образом: «С тех пор как мне сделали операцию, чтобы облегчить липедему, я пережила долгое и болезненное выздоровление, и, честно говоря, я сначала даже не увидела разницы. А потом сравнила свои фотографии до и после и испытала настоящий шок. Я не могу поверить, что мои ноги так изменились! Более того, я не могу поверить, что это – мои ноги! У меня теперь даже видна икроножная мышца», – призналась она. К сожалению, это заболевание – генетическое, поэтому избавиться от проблемы раз и навсегда невозможно, но девушка готова делать липосакцию столько раз, сколько понадобится.
Фото: Instagram shaughnaphillips
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