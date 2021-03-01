Звезда реалити раскрыла истинную причину своих «аномально толстых ног»

Впоследствии Шоне подтвердили диагноз, и она решилась на липосакцию в сентябре 2020 года. Процесс восстановления полностью завершился, и девушка радостно сообщила, что ее жизнь изменилась кардинальным образом: «С тех пор как мне сделали операцию, чтобы облегчить липедему, я пережила долгое и болезненное выздоровление, и, честно говоря, я сначала даже не увидела разницы. А потом сравнила свои фотографии до и после и испытала настоящий шок. Я не могу поверить, что мои ноги так изменились! Более того, я не могу поверить, что это – мои ноги! У меня теперь даже видна икроножная мышца», – призналась она. К сожалению, это заболевание – генетическое, поэтому избавиться от проблемы раз и навсегда невозможно, но девушка готова делать липосакцию столько раз, сколько понадобится.