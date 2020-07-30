Звезда реалити показала свой любимый бьютихак для завивки кудрей — и он очень прост

Девушка призналась, что наутро была поражена результатом: «Это было так просто и быстро, а завитки сохранялись весь день. Кто бы это ни придумал, он гений». Больше всего ее поразило, что бьютихак работает как на мокрых, так и на сухих волосах. Звезда заявила, что теперь ее жизнь никогда не будет прежней. Видео Дэни уже посмотрели более 600 тысяч раз — и поклонники были в диком восторге от увиденных результатов. «О боже! Я и не подозревала, что это так круто!», «Проверю на себе сегодня вечером», «Дэни, ты вернула меня на несколько дней назад — моя девушка делала это с моей футболкой, чтобы достичь похожего результата», — написали они.

Фото: Instagram danidyerxx

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!