Звезда реалити показала свой любимый бьютихак для завивки кудрей — и он очень прост
Как передает британский онлайн-портал The Sun, звезда, недавно объявившая о своей беременности, решила испытать на себе популярный в Сети бьютихак, в котором женщины делают себе идеальные кудри при помощи обычного пояса от банного халата. Дэни записала видео в IGTV, где шаг за шагом повторила инструкцию по созданию локонов.
Для этого она взяла пояс размером 3,2 метра, разделила волосы на две части, между ними разместила пояс от халата и намотала локоны на него так, будто плетет косу. Проделывала она это до тех пор, пока ее длинные пряди не оказались полностью закрепленными на самодельный бьюти-гаджет. «Я не скрываю, что у меня есть наращивание, потому мои волосы сейчас очень длинные. Думаю, тем, у кого они короче, вероятно, будет гораздо легче. Но, несмотря на это, я все равно очень хотела протестировать этот прием, потому что мне казалось, что он слишком хорош, чтобы быть правдой», — пояснила Дэни, добавив, что как только все локоны будут накручены на пояс, их необходимо зафиксировать резинками. Для получения наилучших результатов лучше оставить эту конструкцию на всю ночь.
Девушка призналась, что наутро была поражена результатом: «Это было так просто и быстро, а завитки сохранялись весь день. Кто бы это ни придумал, он гений». Больше всего ее поразило, что бьютихак работает как на мокрых, так и на сухих волосах. Звезда заявила, что теперь ее жизнь никогда не будет прежней. Видео Дэни уже посмотрели более 600 тысяч раз — и поклонники были в диком восторге от увиденных результатов. «О боже! Я и не подозревала, что это так круто!», «Проверю на себе сегодня вечером», «Дэни, ты вернула меня на несколько дней назад — моя девушка делала это с моей футболкой, чтобы достичь похожего результата», — написали они.
Фото: Instagram danidyerxx
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