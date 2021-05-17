Звезда Playboy потратила целое состояние на пластику и теперь сожалеет об этом
Cогласно информации онлайн-издания Daily Star, за несколько лет Джу Исен перенесла порядка 50 косметических процедур, наибольшее внимание она уделила своим ягодицам. Пятая точка перенесла множественные липосакции и операцию по ее увеличению. Девушка была очень довольна результатами и чувствовала себя "новой женщиной".
А во время карантинных ограничений 35-летняя бразильянка начала заниматься спортом в домашних условиях и поняла, что с помощью физических упражнений можно добиться тех же результатов, что и при помощи скальпеля хирурга. Теперь Джу жалеет о потраченных деньгах и времени на инвазивные изменения внешности.
Модель преобразила свои формы и поддерживает фигуру благодаря здоровому питанию, тренировкам и поездкам на велосипеде. "Я стала более уверенной в себе и потеряла много калорий", — поделилась Исен. Девушка также призналась, что езда на велосипеде избавляет ее от стресса, повышает либидо и настроение: " Велосипед снижает стресс от повседневной жизни, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет вагинальные мышцы”, – уверенно заявила она.
Фото: Instagram juisen
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