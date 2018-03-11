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Звезда Первого канала Яна Кошкина прокомментировала слухи о пластике

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Фото из Instagram Яны Кошкиной
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Начинающая певица Яна Кошкина рассказала, что у нее «свое», а над чем пришлось поработать.

В этом сезоне шоу «Голос» актриса и телеведущая Яна Кошкина продемонстрировала на слепых прослушиваниях свой музыкальный талант и выпустила дебютную сольную песню «На красный свет». Новая волна популярности спровоцировала обсуждения внешности звезды «Первого канала». В откровенном интервью начинающая певица рассказала, что у нее «свое», а над чем пришлось поработать.

«Достаточно посмотреть на мою маму, и ответ найдется сразу. Она очень красивая и, между прочим, обладает формами ничуть не хуже, а, может, даже и лучше моих. Когда мы с ней приходим, например, в ресторан, все думают, что это моя подруга, а не мама, она потрясающе выглядит», — ответила она на вопрос редактора WMJ о происхождении пухлых губ и роскошного бюста.

Яна придерживается мудрой позиции — поддерживает природные данные и не видит ничего плохого в «пластике». «Если она кому-то необходима, то почему бы и нет?», — считает она.

Так, красавица-брюнетка без устали работает в зале: «Занятия художественной гимнастикой (Этим спортом Кошкина всерьез занималась в детстве, — прим.ред.) не прошли бесследно. Это касается и характера, и внешности. Тренировки были по два раза в день на протяжении многих лет. Сейчас же мне просто нужно поддерживать форму, что я и делаю. Хожу в спортзал, даже когда очень устаю после работы, и делаю это не для галочки, а потому что получаю удовольствие».

Яна придерживается правильного питания: «Диета, на мой взгляд, слово неправильное и звучит как какое-то наказание. <...> Я придерживаюсь такой позиции: если чувствуешь, что хочешь есть, — поешь, если не хочешь — не заставляй себя. <...> Я просто не люблю есть некоторые продукты, от которых можно поправиться, например торты. Некоторые люди говорят: "Вот бы картошечку жареную покушать", — а я вот не люблю ее, и все. <...> Предпочитаю морепродукты, креветки в любом виде, вкусные супчики, салатики, которые готовит моя мама. Не люблю объедаться и не понимаю людей, которые переедают в ресторане, а потом пьют какие-то таблетки, чтобы в желудке не было тяжести. Ну зачем, спрашивается, ты столько ел (смеется)? Мне кажется, от еды надо получать удовольствие».

Фото: instagram

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