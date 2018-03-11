Звезда Первого канала Яна Кошкина прокомментировала слухи о пластике

В этом сезоне шоу «Голос» актриса и телеведущая Яна Кошкина продемонстрировала на слепых прослушиваниях свой музыкальный талант и выпустила дебютную сольную песню «На красный свет». Новая волна популярности спровоцировала обсуждения внешности звезды «Первого канала». В откровенном интервью начинающая певица рассказала, что у нее «свое», а над чем пришлось поработать.

«Достаточно посмотреть на мою маму, и ответ найдется сразу. Она очень красивая и, между прочим, обладает формами ничуть не хуже, а, может, даже и лучше моих. Когда мы с ней приходим, например, в ресторан, все думают, что это моя подруга, а не мама, она потрясающе выглядит», — ответила она на вопрос редактора WMJ о происхождении пухлых губ и роскошного бюста.

Яна придерживается мудрой позиции — поддерживает природные данные и не видит ничего плохого в «пластике». «Если она кому-то необходима, то почему бы и нет?», — считает она.