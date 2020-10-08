Звезда мюзикла «Кошки» похудела на 20 кг во время карантина и рассказала, как ей это удалось

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, 40-летняя актриса объявила 2020-й годом здоровья и добилась своей цели – сбросить вес – внеся небольшие изменения в свой привычный образ жизни. Не помешал ей в этом даже длительный карантин, во время которого многие, наоборот, поправились. Поклонники Уилсон поражены успехами своей любимицы и перестали называть ее «толстушкой Эми» (героиня фильма «Идеальный голос»), переименовав в «Спортивную Эми».

Ребел призналась, что свой путь к снижению веса она начала с регулярных занятий спортом, которые раньше обходила стороной. Чтобы отлынивать было тркднее, она наняла личного тренера Джоно Кастано Асеро, который заставлял ее заниматься 5 раз в неделю в течение 45 минут, чтобы эффективно сжигать калории. Подчеркнув важность структуры в тренировках, Джоно объяснил ей, что круговые тренировки должны включать силовые упражнения, приседания, выпады и обязательную прокачку пресса. Кроме того, Уилсон обязательно проходит 10 000 шагов ежедневно, причем делает это в укоренном темпе: совершает длительные прогулки или занимается хайкингом. Это для нее отличная замена кардио в зале.