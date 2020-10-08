Звезда мюзикла «Кошки» похудела на 20 кг во время карантина и рассказала, как ей это удалось
Фото: Instagram rebelwilson
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, 40-летняя актриса объявила 2020-й годом здоровья и добилась своей цели – сбросить вес – внеся небольшие изменения в свой привычный образ жизни. Не помешал ей в этом даже длительный карантин, во время которого многие, наоборот, поправились. Поклонники Уилсон поражены успехами своей любимицы и перестали называть ее «толстушкой Эми» (героиня фильма «Идеальный голос»), переименовав в «Спортивную Эми».
Ребел призналась, что свой путь к снижению веса она начала с регулярных занятий спортом, которые раньше обходила стороной. Чтобы отлынивать было тркднее, она наняла личного тренера Джоно Кастано Асеро, который заставлял ее заниматься 5 раз в неделю в течение 45 минут, чтобы эффективно сжигать калории. Подчеркнув важность структуры в тренировках, Джоно объяснил ей, что круговые тренировки должны включать силовые упражнения, приседания, выпады и обязательную прокачку пресса. Кроме того, Уилсон обязательно проходит 10 000 шагов ежедневно, причем делает это в укоренном темпе: совершает длительные прогулки или занимается хайкингом. Это для нее отличная замена кардио в зале.
Внесла звезда изменения и в свой рацион. Она сознательно избегает слова «диета», так как предпочитает считать, что она просто встала на путь ЗОЖ. Баланс в питании гораздо более важен, чем многочисленные ограничения, которые убивают радость жизни. Кроме того, она стала медленно пережевывать пищу – до 30 раз перед тем как проглотить. Ребел следует методу Майра, который направлен на улучшение пищеварения и работы кишечника и подразумевает ради этого исключение молочных продуктов и снижение глютена и сахара. Ребел призналась, что похудеть ее сподвигло участие в мюзикле «Кошки», для которого ей пришлось усиленно тренироваться, чтобы исполнить трудные танцевальные номера и не потерять сознание в тяжелых облегающих костюмах. За считанные дни она похудела почти на 6 килограммов. Съемки в картине давно подошли к концу, а привычка танцевать у нее по-прежнему осталась. Даже на карантине она занималась по видеоурокам.
Фото: Instagram rebelwilson
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