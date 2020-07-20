Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей рассказала, как пластика носа испортила ей жизнь
Фото: кадр из фильма "Грязные танцы"
Роль Бейби в культовой мелодраме «Грязные танцы», которая вышла на большие экраны 33 года назад, сделала Грей мировой суперзвездой. В картине она сыграла в дуэте с Патриком Суэйзи и их пара получилась на редкость гармоничной. Однако карьера звезды, так успешно начавшаяся, была разрушена всего одним неверным решением.
Дженнифер Грей, как передает Mirror, решила сделать ринопластику. И это, по ее словам, оказало разрушительное действие на всю ее карьеру и в какой-то мере испортило жизнь. Актрисе казалось, что ее нос слишком крупный, и она решила сделать его изящнее при помощи ринопластики. Операция была не слишком удачной, и звезде пришлось лечь под нож хирурга еще раз, чтобы исправить последствия. В итоге ее лицо столь драматично изменилось, что ее перестали узнавать даже некоторые из близких людей.
В одном из интервью Дженнифер произнесла фразу, которую потом неоднократно цитировали во многих СМИ: «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Это было похоже на участие в программе защиты свидетелей и на то, что я превратилась в невидимку». Актриса даже подумывала об изменении своего имени, чтобы возобновить карьеру – режиссеры не приглашали на главные роли звезду, которую никто не узнает. Чтобы напомнить о себе, Грей приняла участие в телешоу «Танцы со звездами». Перед началом съемок ей сделали операцию, чтобы вставить в покалеченный из-за перенесенной в юности аварии позвоночник титановую пластину, это вернуло ей возможность свободно двигаться и танцевать, чего она была лишена в течение десятилетий. «Я наконец взяла под контроль свою жизнь, – отметила актриса. – Я не могла делать так много вещей, которые мне нравились, в том числе и танцевать, потому что боялась, что вернется боль в шее, но теперь все хорошо».
Фото: globallook, kinopoisk
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