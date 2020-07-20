Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей рассказала, как пластика носа испортила ей жизнь

Роль Бейби в культовой мелодраме «Грязные танцы», которая вышла на большие экраны 33 года назад, сделала Грей мировой суперзвездой. В картине она сыграла в дуэте с Патриком Суэйзи и их пара получилась на редкость гармоничной. Однако карьера звезды, так успешно начавшаяся, была разрушена всего одним неверным решением.

Дженнифер Грей, как передает Mirror, решила сделать ринопластику. И это, по ее словам, оказало разрушительное действие на всю ее карьеру и в какой-то мере испортило жизнь. Актрисе казалось, что ее нос слишком крупный, и она решила сделать его изящнее при помощи ринопластики. Операция была не слишком удачной, и звезде пришлось лечь под нож хирурга еще раз, чтобы исправить последствия. В итоге ее лицо столь драматично изменилось, что ее перестали узнавать даже некоторые из близких людей.