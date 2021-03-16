Звезда «Дома-2» честно рассказала, что стало с ее носом после неудачной пластики

По словам самой Анастасии, причиной проблем со здоровьем стал не прижившийся имплант, который ей вставили в кончик носа. Организм начал отторгать его, из-за чего и начался воспалительный процесс. Девушка несколько раз предпринимала попытки исправить ситуацию. В течение 5 лет она перенесла 3 операции, однако все стало только хуже. Врачи назначили ей антибиотики и назальные капли, но они не сильно помогли. Организм буквально выталкивает вставленную вместо хряща пластинку через ноздрю, а внутри носа образуется гниль. «Доктор сказал мне, что у меня есть только месяц максимум два, пока нос не разрушится полностью», — с горечью заметила девушка. Также Балинская призналась, что у нее не хватает денег на новую операцию, а кредит в родной Беларуси она взять не сможет.