Звезда Comedy Woman Ангарская сбросила 33 кг и превратилась в сексуальную красотку

Результатами похудения Надежда Ангарская поделилась в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где опубликовала коллаж из серии «до и после». «Дорогие мои, разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это — я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя», – гордо сообщила знаменитость. Действительно, похудение пошло Надежде на пользу: она всегда была эффектной дамой, но сейчас стала выглядеть значительно моложе и сексапильнее. К лицу ей оказался и новый цвет волос, и модная стрижка.