Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг объяснила, почему подстриглась «под мальчика»

Не так давно победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг сильно похудела и сменила стрижку — блондинка отстригла длинные волосы, сильно похудела и стала напоминать андрогина. Интернет-пользователи закидали звезду вопросами на этот счет, и она наконец ответила на них в своем Instagram.
«Такая стрижка не требует укладки в отличие от женских. Я прям представляю себе парня, бегающего с фенчиками и щеточками. Я лишена каких бы то ни было способностей к укладкам, поэтому ношу строгие мужские стрижки с точными линиями», — написала Ванг фолловерам (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).
Сегодня ровно год как я снова подстриглась. Снова- поскольку я всю юность проходила с короткой стрижкой, точно такой как сейчас. Но к сожалению я попала случайно в модельный бизнес. И мне стали диктовать: как я должна выглядеть, что носить, как себя вести и т д. Это мерзко, когда кто-то другой «причесывает» тебя под общую гребёнку. «Ты похожа на парня! Ты неженственная, ты должна отрастить волосы, краситься, носить юбки, улыбаться!( с последним пунктом особенно туго) улыбайся как девушка, а то ты как мужик!» Да какого черта? Почему кто-то смеет решать как ты должен выглядеть, ещё и с помощью грязного шантажа или чего то ещё похуже! У них формат видите ли, клиенты у них пугаются, я непозитивная , необщительная, я их такая не устраиваю. Я несколько лет пыталась привыкнуть к чертовым волосам, но тк лишена каких либо способностей к укладкам и прочим штукам, то я несколько раз их отрезала. Конечно же на шоу были парики и накладки- там тоже хотели девочку, желательно попроще к восприятию толпы, а не мальчика из Освенцима. Там меня тоже загнали в «формат». Волосы у меня были чуть ниже шеи. Так что год назад я отстригла 3 висящих доставших меня окончательно тощих пакли и совершенно ни разу не пожалела! Мой мч мне тогда сказал, что ему конечно хотелось бы чтобы у меня были длинные волосы, но раз они не растут и мне с ними дико некомфортно, то единственное чего он хочет - чтобы я была счастлива. И даже подобрал мне стрижку, такую чтобы мне не надо было ее укладывать. Итог- я счастлива! И мне все равно кто и что там думает, считает и все остальное. Пс : ненавижу стандарты. Никто не имеет права решать кто ты и каким должен быть! «Я такая какая есть!» Давайте поболтаем, расскажите - бывали ли у вас в жизни ситуации, когда из вас пытались сделать кого-то другого и как вы в таких случаях поступали или поступили бы? #bowbowbowpow #marvelous #flashlight #KittyCat #hollydolly #Ishootinyourrose #lassieclassy #mymymycawaii #mycharmingchild #songtrushwantshissquirrel #prettypinkroses #shotgun #sweetyboy #Sweettorture #mirrorface#toyboy#boeing787dreamliner#miracle #sillydilly
Также экстрасенс рассказала, что же заставило ее сменить имидж. Дело в том, что когда-то Джулия работала в модельном бизнесе. Она заявила, что не любит тот период своей жизни — ведь ей диктовали, как она должна выглядеть и какой образ создавать. А вам нравится, как Ванг выглядит сейчас?
Фото: Instagram