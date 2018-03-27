Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг объяснила, почему подстриглась «под мальчика»

Не так давно победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг сильно похудела и сменила стрижку — блондинка отстригла длинные волосы, сильно похудела и стала напоминать андрогина. Интернет-пользователи закидали звезду вопросами на этот счет, и она наконец ответила на них в своем Instagram.

«Такая стрижка не требует укладки в отличие от женских. Я прям представляю себе парня, бегающего с фенчиками и щеточками. Я лишена каких бы то ни было способностей к укладкам, поэтому ношу строгие мужские стрижки с точными линиями», — написала Ванг фолловерам (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).