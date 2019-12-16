Золотой ошейник и осиная талия: 33-летняя Ирина Шейк снялась для обложки журнала 7Hollywood
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ирины Шейк
В последнее время супермодель Ирина Шейк все чаще радует поклонников своими снимками, на которых она демонстрирует идеальную фигуру. Новое фото, которое опубликовала она в своем блоге, вызвало массу восторженных отзывов.
«Ирина шикарная», «Восхитительно», «Самая красивая», «Вау», — комментируют фанаты.
После рождения дочери Ирина не только не пропала с модных радаров, наоборот — все чаще стала появляться на обложках журналов, участвовать в показах модных брендов, которые относят к «тяжелому люксу», съемках для марки нижнего белья Intimissimi, лицом которой является.
Свою личную жизнь, в том числе подробности расставания с актером Брэдли Купером, Ирина не комментирует. Напомним, модель и актер разорвали отношения после 4 лет совместной жизни. У них растет дочь Лея, о которой они заботятся оба.
Фото и видео: instagram
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