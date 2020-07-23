Знаменитые в Сети тату-модели показали, как они выглядят без росписи на лице и теле
Фото: Instagram mara_inkperial
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, прежде чем открыть в себе страсть к перманентному боди-арту, сегодняшние звезды Instagram были симпатичными, но не выделяющимися из толпы. Многие из них выглядели очень естественно, но при этом не чувствовали себя так уверенно в собственных телах, как сейчас. За годы, прошедшие после начала модификации их тел, они превратили себя в гуляющих произведений искусства. Три из самых известных тату-модели в своих микроблогах поделились коллажами, в которых выложили свои «до и после» появления росписи на их телах.
Так, профессиональная татуировщица и альтернативная модель Мара Инкпериал может похвастаться доброй сотней рисунков на себе. Она специализируется на черно-сером реализме, потому все ее тело украшают потрясающие портреты, каллиграфия и геометрические узоры. Единственное место, где пока нет росписи – лицо. Именно татуировки сделали девушку известной в Сети: ее многочисленные подписчики могли наблюдать, как менялось тело модели, и были совершенно ошеломлены, когда увидели ее фотографии до трансформации. Самой Маре нравилось, как она выглядела без чернил, но она по-прежнему считает, что ее внешность без них «гораздо более скучная».
Не менее популярна в Instagram и за его пределами Эмбер Люк, которая сама себя называет белым драконом с голубыми глазами. Она также прославилась, когда стала делиться снимками своего боди-арта и сейчас подрабатывает альтернативной моделью. Самые выдающиеся ее татуировки – окрашивание белков глаз голубыми чернилами, рисунки на руках и дерзкая каллиграфия на лице. Помимо этого у Эмбер еще и есть тоннели в ушах, раздвоен язык и вставлен пирсинг. В своем микроблоге она поделилась снимком того, как выглядела в подростковом возрасте. Тогда она была нежной блондинкой и выглядела намного более красивой, чем сейчас (хотя сама девушка совсем не согласна с этим утверждением).
И третья татуированная звезда, поделившаяся снимком «до» – Хайди Лавон. Она сделала свою первую наколку в 18 лет – это был рисунок замороженного сердца в огне, который был взят с обложки альбома одной рок-группы. Попав в кресло мастера по тату, девушка поняла, что пропала. С тех пор на ее лице появились слово «вера», и различные «посвящения» таким фильмам, как «Чаки», «Пятница, 13-е» и другим классическим хоррорам и слэшерам. Благодаря татуировкам у Хайди больше миллиона подписчиков, которые восхищаются ею. На фотографии «до начала преображения» девушка тоже выглядит милой и нежной, но останавливаться на своем пути она не согласна.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!