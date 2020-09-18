Знаменитости внезапно возродили моду на популярную в 70-х годах ретро-стрижку маллет

Одной из первых мягкую реинкарнацию маллет решила примерить звезда культового сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс, появившаяся в Instagram салона красоты с рвано остриженными волосами. Не обошла стороной ее и исполнительница хита Bad Guy Билли Айлиш, которая дополнила бунтарста в прическу при помощи окрашивания в кислотно-зеленый цвет, плавно переходящий в натуральный каштановый. Свой выбор молодая певица объяснила счастливой случайностью: «Мне покрасили волосы и случайно сожгли половину. И вот я уже на пике моды».

Классическую версию маллет, судя по фото, примерила и Майли Сайрус, на днях выложившая в свой микроблог серию фото с новой стрижкой, дополненную макияжем в ретро-стиле со стрелками и алыми губами. Понравился новый тренд, кстати, не только женщинам, но и мужчинам. Так, молодой канадский актер, прославившийся ролью Майка в сериале «Очень странные дела, и просто модный молодой человек с подобной прической позировал для съемки в одном из британских изданий.

Фото: Instagram

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