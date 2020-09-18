Знаменитости внезапно возродили моду на популярную в 70-х годах ретро-стрижку маллет
Фото: Instagram
Подобная прическа была в чести у рокеров и кантри-музыкантов 70-х голов ХХ века, американцы говорили о ней, что она – воплощение делового стиля спереди и вечной вечеринки сзади. И журналисты Independent обратили внимание на то, что ее внезапно полюбили знаменитости, решившие поэкспериментировать со стилем после открытия салонов красоты.
Одной из первых мягкую реинкарнацию маллет решила примерить звезда культового сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс, появившаяся в Instagram салона красоты с рвано остриженными волосами. Не обошла стороной ее и исполнительница хита Bad Guy Билли Айлиш, которая дополнила бунтарста в прическу при помощи окрашивания в кислотно-зеленый цвет, плавно переходящий в натуральный каштановый. Свой выбор молодая певица объяснила счастливой случайностью: «Мне покрасили волосы и случайно сожгли половину. И вот я уже на пике моды».
Классическую версию маллет, судя по фото, примерила и Майли Сайрус, на днях выложившая в свой микроблог серию фото с новой стрижкой, дополненную макияжем в ретро-стиле со стрелками и алыми губами. Понравился новый тренд, кстати, не только женщинам, но и мужчинам. Так, молодой канадский актер, прославившийся ролью Майка в сериале «Очень странные дела, и просто модный молодой человек с подобной прической позировал для съемки в одном из британских изданий.
Фото: Instagram
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