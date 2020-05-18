Знаменитости начали загорать в бикини, носках и кроссовках, запустив новый бьюти-тренд

Вслед за ней стали делиться откровенными снимками, среди которых звезда реалити-шоу Джорджия Стил, позировавшая в бирюзовом купальнике и белых кроссовках и таких же носках; персональный тренер Гэбби Аллен, надевшая ярко-синее бикини с разноцветным принтом и носки ему в тон, а также популярные блогеры Хлои Ферри, Шафран Баркер, Челси Хили, модель Лаура Андерсон. Некоторые из знаменитостей объяснили, что надевали кроссовки к купальнику, чтобы в таком виде не загорать, а заниматься спортом.

Причудливый бьюти-тренд не остался незамеченным и простыми пользователями, который задались вопросом, почему они выбрали столь странную обувь к бикини. Один из них написал: «Вы забыли снять обувь», другой добавил: «Ха-ха-ха» Просто надо надеть кроссовки – и ты уже в тренде». Третий пользователь пошутил: «Какие большие носки для спортивной обуви и такого маленького бикини». Многие сошлись во мнении, что это довольно странное сочетание и хочется либо снять купальник, либо кроссовки.

Фото: Instagram

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