Живот Дженнифер Лопес вызвал вопросы у подписчиков
Дженнифер Лопес постоянно демонстрирует в микроблоге свою хорошую физическую форму. Певица всегда была дружна со спортом, но, по слухам,поп-звезде очень хочется соответствовать своему бойфренду - бывшему бейсболисту Алексу Родригесу, продолжающему активно поддерживать свою спортивную форму. И это является для нее отличной мотивацией для того, чтобы проводить в спортзале едва ли не семь дней в неделю.
Фото, запечатлевшим результаты упорных тренировок, Лопес поделилась в своем Instagram, однако 70-миллионная армия фолловеров знаменитости разделилась во мнениях на два лагеря.
Одни восхищены стальным прессом Джей Ло, а другие склоняются к тому, что она воспользовалась фотошопом. Подобные заявления возмутили певицу, поэтому Лопес ответила недоверчивым подписчикам: «Я всего лишь «поймала» свое отражение в зеркале… Никакого Фотошопа! Желаю всего наилучшего моим «хейтерам»! Я регулярно занимаюсь в спортзале, советую и вам попробовать!»
Фото: instagram.com