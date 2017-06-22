Под фотографией в Instagram разгорелся нешуточный спор

Дженнифер Лопес постоянно демонстрирует в микроблоге свою хорошую физическую форму. Певица всегда была дружна со спортом, но, по слухам,поп-звезде очень хочется соответствовать своему бойфренду - бывшему бейсболисту Алексу Родригесу, продолжающему активно поддерживать свою спортивную форму. И это является для нее отличной мотивацией для того, чтобы проводить в спортзале едва ли не семь дней в неделю.