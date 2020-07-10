«Живая Барби» пожаловалась, что не может найти работу из-за своей потрясающей красоты

Как передает британский онлайн-таблоид Daily Star, ради своей кукольной внешности 22-летняя «живая Барби», проживающая в Венгрии, 10 раз легла под нож пластического хирурга. Первое увеличение груди она сделала еще в 17 лет, с тех пор она стала завсегдатаем клиник красоты. «Я всегда хотела выглядеть как фэнтезийный персонаж или живая кукла. Мое первое детское воспоминание – играть с Барби и с тех пор я мечтала быть такой, как она», – пояснила Сипос.

Девушка пояснила, что в 15 лет начала работать ассистентом в агентстве недвижимости, но все ее начальники и клиенты сразу же начинали оказывать ей знаки внимания. Барбара считает, что так происходило не потому, что она как-то вызывающе одевалась – виной всему ее харизма и сексуальность. Она говорит, что чем больше она становилась похожей на куклу, тем сильнее мужчины сходили от нее с ума, и это помешало ее карьере. «Я поняла, что работа ассистентом или секретарем не для меня, ведь без оказания сексуальных услуг начальству я не смогла бы получить повышение. Поэтому я уволилась. Мы живем в патриархальном обществе, нравится нам это или нет. Я за феминизм, но очень женственные девушки, как я, не должны иметь дело с мужчинами на работе. Мужчины одержимы моей сексуальностью, и это для них трудно – быть рядом со мной», – уверена Сипос.