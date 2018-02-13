37-летняя Ким Кардашьян спровоцировала новую волну слухов о нескольких недавних операциях.

На днях теледива Ким Кардашьян опубликовала в своем микроблоге несколько снимков в нижнем белье. Особо внимательные фолловеры звезды разглядели пятна, похожие на шрамы, у нее на талии и сделали вывод, что Ким легла под нож хирурга, который удалил ей пару нижних ребер.

О том же говорит и врач Джон Эванс в интервью порталу RadarOnline: «Сейчас талия Ким выглядит именно так, как будто ей удалили ребра. Это не может быть просто совпадением».

Впрочем, сама Кардашьян-средняя утверждает, что добилась такой фигуры благодаря жесткой диете и постоянным тренировкам. А как вы считаете, кто прав — Ким или медэксперты?

Фото: Instagram