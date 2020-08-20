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Женщины сравнили маникюр, который просили, с полученным в салоне — это и печально, и смешно

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Ожидание vs реальность

Фото: кадр из видео TikTok

Реальность порой оказывается настолько далекой от оригинала, даже если дело касается привычного всем маникюра. Зато девушкам всегда есть что обсудить.

Несколько месяцев назад одна пользовательница TikTok сняла видео, в котором буквально рыдала над своими ногтями после выхода из салона, настолько реальность не соответствовала ожиданиям, ее ролик стал вирусным, после чего и другие женщины решили показать свои маникюрные провалы. Как отметил онлайн-портал BuzzFeed, порой желание привести в порядок руки и поухаживать за собой приносит прекрасному полу больше печали, чем радости, потому что представления о прекрасном клиента и мастера порой разнятся драматически. Так, пользовательница все того же TikTok под ником @giannacharles получила совершенно не тот оттенок лака для ногтей, о котором изначально просила, как @lexiekent_, у которой розовый на ногтях совершенно не соответствовал изображению на картинке, которую она показала мастеру.

Юзерша под ником @magcoates хотела получить длинные наращенные ногти с ярко-фиолетовым оттенком, а в итоге вышла из салона с короткими обрубками трапециевидной формы. Девушка @angeh хотела сделать маникюр в технике омбре, но получилось не очень – видимо, мастер совершенно не владела методикой, потому просто нанесла покрытие как смогла. Еще одной из недовольных клиенток цвет подобрали верно, но сам маникюр был сделан безобразно. К девушка kneelyknight мечтала о разноцветных ногтях, но все оттенки, по ее задумке, должны были быть выполнены в нежных тонах, в реальности же маникюр совершенно не соответствовал оригиналу – был намного ярче, а лак нанесен небрежно, из-за чего лежал неравномерно.

Фото: кадры из TikTok

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