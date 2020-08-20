Женщины сравнили маникюр, который просили, с полученным в салоне — это и печально, и смешно

Юзерша под ником @magcoates хотела получить длинные наращенные ногти с ярко-фиолетовым оттенком, а в итоге вышла из салона с короткими обрубками трапециевидной формы. Девушка @angeh хотела сделать маникюр в технике омбре, но получилось не очень – видимо, мастер совершенно не владела методикой, потому просто нанесла покрытие как смогла. Еще одной из недовольных клиенток цвет подобрали верно, но сам маникюр был сделан безобразно. К девушка kneelyknight мечтала о разноцветных ногтях, но все оттенки, по ее задумке, должны были быть выполнены в нежных тонах, в реальности же маникюр совершенно не соответствовал оригиналу – был намного ярче, а лак нанесен небрежно, из-за чего лежал неравномерно.

Фото: кадры из TikTok

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