Женщины рассказали, как смогли полюбить свои натуральные волосы (или их отсутствие)

В свою очередь, 25-летняя Мэддисон Хикс с раннего детства страдает от алопеции. Ей было всего 2,5 года, когда она потеряла все свои волосы и даже брови. Ее посадили на стероиды и прописали специальные кремы, которые не помогли, и тогда ее мама заказала ей 2 парика и купила разные банданы и шляпы. Со временем девушка приняла эту ситуацию и даже стала гордиться тем, что она лысая. «У меня нет рака, и это счастье. Я выражаю себя через одежду, мне нравятся яркие цвета и простой макияж. Сейчас мне 25, и три месяца назад у меня выпали все ресницы, но я не хочу расстраиваться по этому поводу и горжусь тем, кто я есть», – пояснила она.

Фото: depositphotos, facebook

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