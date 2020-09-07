Женщины рассказали, как смогли полюбить свои натуральные волосы (или их отсутствие)
Три сильные женщины решили принять участие в новом бьюти-тренде и рассказали онлайн-порталу The Sun, как им удалось преодолеть свои комплексы. Так, 29-летняя Вики Бэнкрофт, мама троих детей, перестала красить свои натуральные рыжие волосы в другой цвет, чтобы стать образцом для подражания для своих рыжих малышей. «Это произошло, когда появилась на свет моя младшая дочка. Я смотрела на ее огненные волосики и думала, как же она прекрасна. Именно тогда я и задалась вопросом, зачем я трачу часы и сотни фунтов в салонах красоты, чтобы стать кем-то другим и скрыть, что я натуральная рыжая», – пояснила женщина, добавив, что испытала вину перед своим ребенком, потому что поняла, что не сможет воспитать уверенную в себе девушку, гордящуюся своей внешностью, если сама этого не чувствует.
Фото: facebook
32-летняя Ава Чинело, успешная бизнес-леди с африканскими корнями научилась любить свои жесткие кудряшки. До этого в течение 23 лет она принципиально наращивала прямые и гладкие пряди или же делала долговременное выпрямление. «В какой-то момент я так устала от этого, что встала перед зеркалом в ванной, посмотрела на свое отражение, глубоко вздохнула и начала стричь сама себя. С каждым упавшим на пол локоном я чувствовала облегчение, счастье и гордость», – говорит она. Ава призналась, что ей было всего 5 лет, когда мать впервые привела ее в салон, чтобы избавиться от афро-кудрей, тогда это считалось нормой, но в 2020 году, когда изменился весь мир, женщина решила изменить и свое отношение к себе, теперь ей очень нравится ее пышная прическа, несмотря на то, что не все окружающие ее оценили.
В свою очередь, 25-летняя Мэддисон Хикс с раннего детства страдает от алопеции. Ей было всего 2,5 года, когда она потеряла все свои волосы и даже брови. Ее посадили на стероиды и прописали специальные кремы, которые не помогли, и тогда ее мама заказала ей 2 парика и купила разные банданы и шляпы. Со временем девушка приняла эту ситуацию и даже стала гордиться тем, что она лысая. «У меня нет рака, и это счастье. Я выражаю себя через одежду, мне нравятся яркие цвета и простой макияж. Сейчас мне 25, и три месяца назад у меня выпали все ресницы, но я не хочу расстраиваться по этому поводу и горжусь тем, кто я есть», – пояснила она.
Фото: depositphotos, facebook
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