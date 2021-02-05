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Женщины раскрыли секреты избавления от второго подбородка без операций

Женщины, избавившиеся от второго подбородка без операций, рассказали, как достигли результата, пишет The Sun.

Американка Катрина Брукс призналась, что много лет боролась с обвисшей кожей в области шеи. Она смогла выровнять ее с помощью косметологической инвазивной процедуры, когда микроиглы передают в кожу лица радиочастотную энергию для стимуляции выработки коллагена. Этим методом пользовались такие знаменитости как Ким Кардашьян и Аманда Холден.

Как уточнила жительница США, теперь она чувствует себя намного моложе. «Моя шея выглядит намного более четко и подтянуто», - призналась она. Знакомые делают комплименты Брукс и не могут поверить, что она избавилась от дефекта.

Косметолог Джули Оттвелл сообщила, что имела дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава. Это приводило к скрежету зубами по ночам. Недавно она заметила, что подбородок изменил свою форму, теперь ее лицо стало «усталым». Женщина решила заниматься лицевой йогой и увидела разницу во внешности уже на четвертый день тренировок. Снялась отечность вокруг глаз, прекратились головные боли и скрежет зубами. «Мои носовые пазухи раскрылись, и я дышу намного лучше», - объяснила она.

Третья героиня материала, художница Тэмми Кинг, начала переживать из-за внешности, когда чаще видела себя на экране во время видеоконференций. По ее словам, лицо выглядело круглым, а подбородок исчез. Она чувствовала, что лицо стало намного больше, чем обычно. В итоге художница признала, что набрала лишний вес. Она села на диету, занялась спортом. Спустя две недели лицо начало выглядеть намного лучше.

Фото: pixabay.com

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