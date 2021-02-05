Женщины раскрыли секреты избавления от второго подбородка без операций

Американка Катрина Брукс призналась, что много лет боролась с обвисшей кожей в области шеи. Она смогла выровнять ее с помощью косметологической инвазивной процедуры, когда микроиглы передают в кожу лица радиочастотную энергию для стимуляции выработки коллагена. Этим методом пользовались такие знаменитости как Ким Кардашьян и Аманда Холден.

Как уточнила жительница США, теперь она чувствует себя намного моложе. «Моя шея выглядит намного более четко и подтянуто», - призналась она. Знакомые делают комплименты Брукс и не могут поверить, что она избавилась от дефекта.