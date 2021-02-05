Женщины раскрыли секреты избавления от второго подбородка без операций
Американка Катрина Брукс призналась, что много лет боролась с обвисшей кожей в области шеи. Она смогла выровнять ее с помощью косметологической инвазивной процедуры, когда микроиглы передают в кожу лица радиочастотную энергию для стимуляции выработки коллагена. Этим методом пользовались такие знаменитости как Ким Кардашьян и Аманда Холден.
Как уточнила жительница США, теперь она чувствует себя намного моложе. «Моя шея выглядит намного более четко и подтянуто», - призналась она. Знакомые делают комплименты Брукс и не могут поверить, что она избавилась от дефекта.
'I got rid of ugly jowls without going under the knife – and this is how you can too' https://t.co/909UUA9IgW— Fabulous (@Fabulousmag) February 4, 2021
Косметолог Джули Оттвелл сообщила, что имела дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава. Это приводило к скрежету зубами по ночам. Недавно она заметила, что подбородок изменил свою форму, теперь ее лицо стало «усталым». Женщина решила заниматься лицевой йогой и увидела разницу во внешности уже на четвертый день тренировок. Снялась отечность вокруг глаз, прекратились головные боли и скрежет зубами. «Мои носовые пазухи раскрылись, и я дышу намного лучше», - объяснила она.
Третья героиня материала, художница Тэмми Кинг, начала переживать из-за внешности, когда чаще видела себя на экране во время видеоконференций. По ее словам, лицо выглядело круглым, а подбородок исчез. Она чувствовала, что лицо стало намного больше, чем обычно. В итоге художница признала, что набрала лишний вес. Она села на диету, занялась спортом. Спустя две недели лицо начало выглядеть намного лучше.
Фото: pixabay.com
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