Женщины показали свои неидеальные тела в зажигательном танце и запустили новый тренд

Примеру блогера последовали и другие влиятельные личности, среди которых Бриттани Ланкастер, Бруклин Уэбб и Сиенна Гомес, продемонстрировавшие не только раздувшийся животик, но и растяжки, и складочки жира. Их видеоролики также стали очень популярными и превратились в массовый флешмоб, который подхватили и обычные женщины, некоторые из которых даже объединяются в дуэты. В общей сложности он набрал уже более 60 миллионов просмотров.

Большинство из комментариев, которые оставлялись под видеороликами, были словами благодарности: «Я наконец почувствовала себя нормально», «Ты выглядишь красиво, и я вижу в тебе себя», «У меня такое же тело, потому я очень хочу принять себя», «У нас всех есть живот, особенно после карантина», «Мы нормализуем тот факт, что средний размер одежды или наличие живота не означают, что вы не здоровы. Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше», – сообщили пользовательницы.