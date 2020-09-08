Женщины показали свои неидеальные тела в зажигательном танце и запустили новый тренд
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, невольным автором флешмоба стала Лиззи Ханг, выложившая в социальной сети TikTok ролик, в котором она танцует в кроп-топе и джинсах с завышенной талией, а затем опускает их немного вниз, чтобы показать свой далекий от идеального пресс и продолжает счастливо танцевать. Сделала она это для того, чтобы развеять иллюзию худобы, которую регулярно демонстрируют в социальных сетях влиятельные личности.
«Цель моего видео заключалась в том, чтобы девушкам о том, что иметь животик — это нормально! Каждое тело прекрасно, в 2020-м мы больше не стыдим и не осуждаем людей за то, как они выглядят», — пояснила Лиззи. Ее публикация быстро стала вирусной и собрала больше 18,5 миллионов просмотров.
Примеру блогера последовали и другие влиятельные личности, среди которых Бриттани Ланкастер, Бруклин Уэбб и Сиенна Гомес, продемонстрировавшие не только раздувшийся животик, но и растяжки, и складочки жира. Их видеоролики также стали очень популярными и превратились в массовый флешмоб, который подхватили и обычные женщины, некоторые из которых даже объединяются в дуэты. В общей сложности он набрал уже более 60 миллионов просмотров.
Большинство из комментариев, которые оставлялись под видеороликами, были словами благодарности: «Я наконец почувствовала себя нормально», «Ты выглядишь красиво, и я вижу в тебе себя», «У меня такое же тело, потому я очень хочу принять себя», «У нас всех есть живот, особенно после карантина», «Мы нормализуем тот факт, что средний размер одежды или наличие живота не означают, что вы не здоровы. Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше», – сообщили пользовательницы.
Фото: depositphotos
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