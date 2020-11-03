Женщины поделились кошмарными татуировками, о которых очень жалеют

Катастрофой обернулось и желание другой пользовательницы соцсети, которая хотела получить на плече рисунок, на котором изображены ключевые персонажи классики аниме «Унесенные призраками». У нее был эскиз татуировки, который она показала мастеру, поинтересовавшись, сможет ли он сделать нечто подобное. К сожалению, получилось, мягко говоря, довольно грубо: главная героиня мультфильма, Чихиро, чье лицо находится в центре композиции, выглядит так, будто тает. Но обиднее всего девушке, которая хотела получить настолько простой рисунок на коже, что с ним бы справился и ребенок. Она хотела получить симпатичный кактус на щиколотке. Дизайн ее мечты представлял собой простой контур. К сожалению, конечный результат выглядит просто уродливым и представляет собой пушистое пятно. Комментаторы согласились с разочарованием топик-стартера, заявив, что даже они могли бы сделать подобную татуировку лучше.

Фото: depositphotos, facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!