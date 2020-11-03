Женщины поделились кошмарными татуировками, о которых очень жалеют
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, не всегда наши представления о прекрасном и мнение татуировщика совпадают, а порой мастерам просто не хватает опыта и таланта, чтобы воплотить мечты клиента в жизнь. Доказательство этому – новый тренд, ставший вирусным в социальной сети TikTok. В видеороликах женщины делятся изображениями татуировок, которые выглядят просто кошмарно из-за неумелых рук художников. Причем удивительно, что некоторые из рисунков изначально были не очень сложными, потому объяснить, что пошло не так, становится еще сложнее.
Фото: TikTok
Так, например, одна девушка кипела от злости, потому что хотела получить изображение созвездия, которое представляет собой лишь несколько точек, соединенных линиями, однако даже этот простой узор оказался непосильным для горе-мастера. Догадаться, что у его клиентки на запястье красуется кусочек звездного неба, решительно невозможно. Вторая пользовательница соцсети заплатила 200 долларов хотела получить небольшое изображение огня на коже, у нее был образец, но татуировщик умудрился набить ей нечто рыжее, вырывающееся из голубой рамки и больше напоминающее золотую рыбку. Девушка осталась в ярости еще и из-за того, что даже с размером боди-арта он не смог угадать. Ее крик отчаяния стал очень популярным: пользователи отмечают, что рисунок очень похож на клипарт, который можно сделать мышью в Microsoft Word, и посоветовали ей вернуть деньги.
Катастрофой обернулось и желание другой пользовательницы соцсети, которая хотела получить на плече рисунок, на котором изображены ключевые персонажи классики аниме «Унесенные призраками». У нее был эскиз татуировки, который она показала мастеру, поинтересовавшись, сможет ли он сделать нечто подобное. К сожалению, получилось, мягко говоря, довольно грубо: главная героиня мультфильма, Чихиро, чье лицо находится в центре композиции, выглядит так, будто тает. Но обиднее всего девушке, которая хотела получить настолько простой рисунок на коже, что с ним бы справился и ребенок. Она хотела получить симпатичный кактус на щиколотке. Дизайн ее мечты представлял собой простой контур. К сожалению, конечный результат выглядит просто уродливым и представляет собой пушистое пятно. Комментаторы согласились с разочарованием топик-стартера, заявив, что даже они могли бы сделать подобную татуировку лучше.
Фото: depositphotos, facebook
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