Женщине пришлось ампутировать нос после того, как из-за рака он увеличился втрое

Однако через неделю ей позвонили из больницы и попросили приехать, чтобы обсудить результаты биопсии полипа. Джулию это совсем не обеспокоило, она взяла с собой на прием мужа, где им и сообщили, что у женщины рак. Детям она решила ничего не говорить, пока не узнает подробности лечения. Врачи сказали, что ей придется удалить носовую перегородку, объяснив, что без нее вполне можно жить, внешне это будет незаметно. После операции в течение 2 месяцев все было хорошо, однако потом у нее вновь заложило нос. Оказалось, опухоль выросла во второй ноздре – биопсия показала, что это плоскоклеточный рак кожи, который отличается крайней агрессивностью. Специалисты назначили Джулии шестинедельный курс химиотерапии, на который опухоль отреагировала неадекватным образом – она начала быстро расти, в результате чего ее нос раздулся втрое, и врачам не оставалось ничего, кроме как удалить его полностью.

«Я совсем не тщеславна, но нос – важная часть моего лица. Я была в ужасе! Но когда он раздулся, у меня было ощущение, будто моя голова взорвалась. Опухоль буквально выпирала из меня, – пояснила она. – Но к новой реальности я не была готова. Там, где был мой нос, теперь зияет дыра». Женщина боялась показаться на глаза детям, думая, что им будут сниться кошмары. Перед ними она ходит в специальном протезе.

К сожалению, на этом злоключения Джулии не закончились. После очередного сканирования выяснилось, что рак дал метастазы в челюсть. Ее снова прооперировали, она прошла курс тяжелейшей лучевой терапии, но в апреле этого года в левой верхней челюсти обнаружилось еще одно новообразование, которое располагалось слишком глубоко и его невозможно было удалить. «На сей раз доктора сказали, что рак подобрался слишком близко к мозгу, потому они не смогут подобраться к нему, потому единственной надеждой на спасение для нее является только иммунотерапия.

Фото: facebook Julia Davey

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