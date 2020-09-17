Женщине приказали покинуть спортзал за то, что она занималась в слишком откровенной одежде

По словам Джулии, ее очень возмутило такое отношение, ведь она не была обнажена, топ открывал всего 7 сантиметров талии, в то время как рядом занимался мужчина с голым торсом и демонстрировал всем свои соски. «Если проблема в том, что это отвлекает внимание, то почему ответственность за это возлагают исключительно на женщин? Когда вы перестанете сексуализировать тела и позволите наконец дамам чувствовать себя комфортно в и без того не самой удобной обстановке?!» – с горечью написала она.

Фото: Instagram letterstoadel

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