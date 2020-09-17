Женщине приказали покинуть спортзал за то, что она занималась в слишком откровенной одежде
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, американка – настоящая фанатка фитнеса и регулярно занимается спортом. Однако, когда она пришла на тренировку в тайтсах и спортивном топе, который «демонстрировал 3 дюйма талии», ее попросили либо покинуть зал, либо прикрыться.
Джулия написала в своих соцсетях, что поначалу все шло как обычно: она выполняла упражнения согласно тренировочному плану в наушниках. Однако в какой-то момент ее прервали и настойчиво предложили надеть рубашку, чтобы прикрыть тело, но не объяснили, почему ее форма оказалась неприемлемой, либо покинуть помещение. В доказательство того, что она была одета прилично, женщина опубликовала фото своего наряда, а заодно озвучила статистику: «Знаете ли вы, что 65% женщин на самом деле стараются избегать походов в тренажерный зал из-за страха быть осужденными? Журнал Fitness Magazine провел исследование, согласно которому, только 36% мужчин испытывают схожие чувства. Вы понимаете, о чем свидетельствуют эти данные? Что женщины автоматически более осторожны в том, что они носят в спортзале, чтобы избежать критики и негативных комментариев».
По словам Джулии, ее очень возмутило такое отношение, ведь она не была обнажена, топ открывал всего 7 сантиметров талии, в то время как рядом занимался мужчина с голым торсом и демонстрировал всем свои соски. «Если проблема в том, что это отвлекает внимание, то почему ответственность за это возлагают исключительно на женщин? Когда вы перестанете сексуализировать тела и позволите наконец дамам чувствовать себя комфортно в и без того не самой удобной обстановке?!» – с горечью написала она.
Фото: Instagram letterstoadel
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!