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Женщина завела таксу-модницу и тратит на собачью одежду тысячи долларов

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Фото: instagram.com/littledaisydachshund

Учительница из Австралии Натали Суитэппл отказалась от своего гардероба, чтобы освободить место для одежды собаки по кличке Дейзи, пишет Metro.

Девушка из Квинсленда, Австралия, уверена, что стильный питомец помог ей стать популярной в Instagram. У собаки есть все: от костюмированных платьев, джемперов, ботинок и даже пуховиков до дизайнерской одежды, созданной специально для нее.

«Дейзи определенно избалованная собака, мы раз в месяц водим ее к грумерам, чтобы сделать ногти, каждую неделю меняем наряды, поводки и ремни. У нас есть пандусы по всему дому, чтобы она могла легко передвигаться и прыгать по диванам», — уточнила хозяйка четвероногой звезды. Собака чувствует себя хозяйкой в доме: отказывается спать на полу, лежит только на кровати.

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Фото: instagram.com/littledaisydachshund

«С тех пор как мы запустили ее страницу в социальных сетях, я думаю, Дейзи стала влиятельной фигурой в собачьем мире. Она работает со многими брендами, которые присылают множество бесплатных нарядов и аксессуаров, таких как поводки, ремни безопасности, шляпы и ботинки, а взамен должна фотографироваться в них и размещать их в своем Instagram», — делится любительница животных.

При этом, если сначала у таксы было несколько нарядов, то со временем их стало слишком много. Теперь учительница тратит больше средств на собачьи платья, чем на свои.

«Сначала у нас была небольшая лестница, на которую мы могли вешать вещи Дейзи, но за последнее время ее гардероб настолько расширился, что в нашей комнате есть целый шкаф. У нее есть костюмы на разные праздники: Хэллоуин, Рождество, День святого Валентина и Пасху. Пляжная одежда, шляпы и джемперы», — добавила австралийка. Постепенно собака «отвоевала» целый гардероб у хозяйки квартиры.

«Создав для нее гардероб, я теперь могу упорядочить все ее вещи, придать им эстетичный вид, видеть всю коллекцию и визуализировать наряды», — резюмировала Натали.

Фото: Instagram/@littledaisydachshund

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