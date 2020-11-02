Женщина завела таксу-модницу и тратит на собачью одежду тысячи долларов

Девушка из Квинсленда, Австралия, уверена, что стильный питомец помог ей стать популярной в Instagram. У собаки есть все: от костюмированных платьев, джемперов, ботинок и даже пуховиков до дизайнерской одежды, созданной специально для нее.

«Дейзи определенно избалованная собака, мы раз в месяц водим ее к грумерам, чтобы сделать ногти, каждую неделю меняем наряды, поводки и ремни. У нас есть пандусы по всему дому, чтобы она могла легко передвигаться и прыгать по диванам», — уточнила хозяйка четвероногой звезды. Собака чувствует себя хозяйкой в доме: отказывается спать на полу, лежит только на кровати.