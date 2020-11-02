Женщина завела таксу-модницу и тратит на собачью одежду тысячи долларов
Фото: instagram.com/littledaisydachshund
Девушка из Квинсленда, Австралия, уверена, что стильный питомец помог ей стать популярной в Instagram. У собаки есть все: от костюмированных платьев, джемперов, ботинок и даже пуховиков до дизайнерской одежды, созданной специально для нее.
«Дейзи определенно избалованная собака, мы раз в месяц водим ее к грумерам, чтобы сделать ногти, каждую неделю меняем наряды, поводки и ремни. У нас есть пандусы по всему дому, чтобы она могла легко передвигаться и прыгать по диванам», — уточнила хозяйка четвероногой звезды. Собака чувствует себя хозяйкой в доме: отказывается спать на полу, лежит только на кровати.
Фото: instagram.com/littledaisydachshund
«С тех пор как мы запустили ее страницу в социальных сетях, я думаю, Дейзи стала влиятельной фигурой в собачьем мире. Она работает со многими брендами, которые присылают множество бесплатных нарядов и аксессуаров, таких как поводки, ремни безопасности, шляпы и ботинки, а взамен должна фотографироваться в них и размещать их в своем Instagram», — делится любительница животных.
При этом, если сначала у таксы было несколько нарядов, то со временем их стало слишком много. Теперь учительница тратит больше средств на собачьи платья, чем на свои.
«Сначала у нас была небольшая лестница, на которую мы могли вешать вещи Дейзи, но за последнее время ее гардероб настолько расширился, что в нашей комнате есть целый шкаф. У нее есть костюмы на разные праздники: Хэллоуин, Рождество, День святого Валентина и Пасху. Пляжная одежда, шляпы и джемперы», — добавила австралийка. Постепенно собака «отвоевала» целый гардероб у хозяйки квартиры.
«Создав для нее гардероб, я теперь могу упорядочить все ее вещи, придать им эстетичный вид, видеть всю коллекцию и визуализировать наряды», — резюмировала Натали.
Фото: Instagram/@littledaisydachshund
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