Женщина заплатила за стрижку 4000 рублей и показала результат: «Меня будто стригли зубами»

«Вам должны были вернуть деньги и многократно извиниться за испорченные волосы, но никак не брать за это оплату», «Вас обкорнали зубами – это точно. Ножницами так постричь невозможно», «Определенно, вы обратились не к опытному специалисту», «Кажется, вам придется носить парик, если ваш мастер попробует исправить это безобразие!», «Как вы описали образ, который вам нужен? Может, вы сами хотели получить лишь несколько рваных неровностей?» – написали они в комментариях.

Фото: depositphotos, Reddit

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