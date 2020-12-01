Женщина заплатила за стрижку 4000 рублей и показала результат: «Меня будто стригли зубами»
Как сообщает британский онлайн-портал the Sun, популярный форум Reddit взорвался от возмущенных комментариев в адрес нерадивых мастеров после того, как одна из пользовательниц выложила фотографию своей новой стрижки, за которую она заплатила целых 40 фунтов стерлингов (около 4000 рублей по текущему курсу ЦБ). По ее словам, она посетила не самый дешевый салон, чтобы привести свои волосы в понядок и придать прическе утерянную форму. Свой пост она подписала весьма лаконично: «И за эту стрижку мне пришлось раскошелиться. Меня будто постригли зубами за мои же деньги!»
Фото: Reddit
Действительно, волосы девушки выглядели не самым лучшим образом: вместо градуирования и плавных переходов мастер сделал жесткие, будто рваные срезы, из-за чего прическа выглядела неряшливо и очень странно. Ее публикация быстро стала вирусной: за пару часов под ней набралось больше тысячи комментариев, в которых пользователи выражали свое негодование, так как с таким положением вещей можно было бы смириться, если бы это делала твоя подруга, бойфренд или ты сама, но никак не профессиональный парикмахер.
«Вам должны были вернуть деньги и многократно извиниться за испорченные волосы, но никак не брать за это оплату», «Вас обкорнали зубами – это точно. Ножницами так постричь невозможно», «Определенно, вы обратились не к опытному специалисту», «Кажется, вам придется носить парик, если ваш мастер попробует исправить это безобразие!», «Как вы описали образ, который вам нужен? Может, вы сами хотели получить лишь несколько рваных неровностей?» – написали они в комментариях.
Фото: depositphotos, Reddit
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