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«Женщина высшего эшелона»: Светлана Бондарчук восхитила поклонников пикантным фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

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50-летняя светская львица поделилась чувственным снимком.

Светлана Бондарчук продолжает доказывать самой себе и всем неравнодушным, что время над ней не властно. Главный редактор журнала Hello! и светская львица опубликовала в своем микроблоге снимок из недавней фотосессии, на котором предстала в одной белоснежной рубашке.

💋 @burobeauty

Публикация от Sveta RU (@a030aa)

Светлана подписала кадр лишь эмодзи в виде отпечатка губ, зато фолловеры осыпали ее множеством комплиментов: «Ну вот как можно быть такой красавицей? в такой огонь и дров не надо», «Классное фото», «Светлана, вы прекрасны!!!! Поделитесь секретами — как вам удается сохранять такую великолепную фигуру?», «Просто секси...», «Это верх чувственности. Вы — прекрасны!», «Супер супер супер. И эта красная помада и белая рубашка», «Потрясающе красиво очень! Сногсшибательно!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно во время интервью Ксении Собчак Светлана внезапно призналась, что в молодости «заработала» душевную травму. Дело в том, что на пробах к начинающей актрисе начал приставать известный режиссер, имя которого она не назвала, поскольку его уже нет в живых. «Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я все поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его, и я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом», — с горечью заявила Бондарчук.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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