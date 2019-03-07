«Женщина высшего эшелона»: Светлана Бондарчук восхитила поклонников пикантным фото

Напомним, недавно во время интервью Ксении Собчак Светлана внезапно призналась, что в молодости «заработала» душевную травму. Дело в том, что на пробах к начинающей актрисе начал приставать известный режиссер, имя которого она не назвала, поскольку его уже нет в живых. «Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я все поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его, и я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом», — с горечью заявила Бондарчук.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram