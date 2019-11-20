Женщина выиграла джекпот в лотерею и потратила его на увеличение груди себе и сестрам
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Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал The Mirror, Сара Кокингс – мать троих детей, потому очень сильно переживала, что грудное вскармливание испортило форму ее бюста. И неудивительно, что, когда на нее свалилась большая сумма денег, решила порадовать себя и сделать маммопластику. А чтобы ее любимым сестрам не было обидно, точно такую же пластическую операцию она купила и им. В общей сложности на новую грудь она потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1 250 000 рублей по текущему курсу). И теперь люди, которым известна ее история, часто останавливают ее на улице и задают вопрос: «Это та самая лотерейная грудь?»
Но это не все, на что Сара потратила выигрыш: она купила дом своим родителям, две машины премиум класса, а также вернулась в университет, где училась на социального работника, чтобы заняться модельным бизнесом, и считает это своей главной победой, так как ее мама «очень хотела, чтобы на камине стояла ее фотография с вручения дипломов». Женщина признается, что ей очень нравится быть миллионершей и она любит каждую минуту своей жизни с тех пор, как выиграла джекпот. Сейчас она живет нормальной жизнью в собственном доме с детьми, которые постоянно рассказывают всем, что она победительница лотереи, а ее сестры – ее соседки, их апартаменты расположены всего в семи минутах ходьбы и их дети – лучшие друзья.
Фото: vostock-photo, facebook
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