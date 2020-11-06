Женщина воспользовалась популярным средством контрацепции и практически полностью облысела

Фейт призналась, что за 2 года у нее выпало 70% волос. Перемена в облике невероятно ее расстроила и сказалась на ее уверенности в себе. Сначала женщина пыталась бороться с проблемой, но, к сожалению, все оказалось безрезультатно. Подбадривания мужа, говорившего, что она красива и без волос, не помогали. «Я чувствовала себя неловко всякий раз, как выходила из дома. Наличие двух детей означало, что я не могу просто спрятаться, потому я носила разные шляпы, чтобы замаскировать залысины. Я не могла пережить эту ситуацию. Мне казалось, что все на меня смотрят и все замечают. Я перестала чувствовать себя женственной и привлекательной», – призналась Фейт. Со временем женщина смирилась с ситуацией и приняла себя такой, какая есть.

Однако в сентябре 2020 года британка решила удалить спираль и с удивлением обнаружила, что области, которые были лысыми в течение 2 лет, стали покрываться тоненькими волосками. Теперь она надеется, что со временем шевелюра вновь отрастет. Однако теперь это ее не очень волнует, так как она полюбила себя и без шевелюры и вновь обрела уверенность в своих женских силах: «Хотя я и не выхожу на публику без парика, в целом меня больше не смущает лысая голова. Я люблю экспериментировать со стилями, покупать себе новые образы. У меня целая коллекция париков, которая, вероятно, смущает родителей одноклассников моих детей, ведь они постоянно видят меня с новыми прическами. Но меня больше не волнует, что обо мне думают другие люди, я благодарна алопеции за обретенную уверенность в себе».

Фото: Instagram rocking_alopecia

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