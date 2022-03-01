Женщина-весна: Ирина Безрукова примерила новую укладку – и стала выглядеть еще моложе

Ирина Безрукова любит менять образы по настроению. Почти каждый день актриса делится фотографиями с подписчиками в Instagram – и вот новый снимок – в честь первого дня весны. На фото Ирина предстала в ярком платье с красивыми рукавами-буфами изумрудного цвета – этот оттенок идеально подчеркнул ее голубые глаза. На заднем фоне виднеются зеркала и парикмахерские кресла: снимок сделан в салоне сразу после преображения.