Женщина-весна: Ирина Безрукова примерила новую укладку – и стала выглядеть еще моложе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @irina_bezrukova_official
Ирина Безрукова любит менять образы по настроению. Почти каждый день актриса делится фотографиями с подписчиками в Instagram – и вот новый снимок – в честь первого дня весны. На фото Ирина предстала в ярком платье с красивыми рукавами-буфами изумрудного цвета – этот оттенок идеально подчеркнул ее голубые глаза. На заднем фоне виднеются зеркала и парикмахерские кресла: снимок сделан в салоне сразу после преображения.
К слову, Безрукова сменила привычную укладку с прямыми волосами и отдала предпочтение небрежным пляжным локонам. Стоит отметить, что новый имидж очень ей к лицу: актриса посвежела и стала выглядеть еще моложе, чем раньше.
Безкрукова призналась, что в первый день весны загадала желание, и верит, что оно обязательно сбудется: «У меня оно сейчас только одно: чтобы в наших сердцах поселился мир».
Фото и видео: Instagram, Passion.ru