Женщина, весившая 172 кг, похудела вдвое и удалила 5 кг лишней кожи, чтобы стать фитнес-тренером

26-летняя жительница Нью-Йорка, страдающая от ожирения с детства, призналась британскому изданию Daily Mail, что с юных лет была крупнее остальных детей. В школе за лишний вес ее постоянно травили, обзывали толстухой и жирной: «Я чувствовала, что не вписываюсь в традиционные стандарты, и понимала, что значительно тяжелее и выше всех остальных девушек. Мое тело не было нормальным. В школе меня постоянно обзывали и отвешивали сальные шуточки».
Однако девушка ничего не делала, чтобы изменить эту ситуацию: она не занималась спортом, не корректировала свое питание, максимальная активность, которая была ей доступна, – прогулки на короткие расстояния, но даже они давались ей с трудом. А постоянные насмешки привели к тому, что Мишель в 16 лет начала экспериментировать с алкоголем и запрещенными веществами: сначала были легкие наркотики, потом перешла на опиаты. Во время этого сложного жизненного периода она объедалась вредной едой, в результате ее вес достиг внушительных 172 килограммов, а размер одежды – 4XL.
Когда Мишель исполнился 21 год, она решила очиститься и полностью изменить свою жизнь. Она обратилась к специалистам, которые среди прочего поставили ей диагноз «расстройство пищевого поведения. «Я осознала, что все это время объедалась, чтобы заполнить эмоциональную пустоту, – признается она. – Когда этого стало мало, я добавила алкоголь и наркотики. Как только пришло осознание проблемы, я прошла реабилитацию и стала трезвой. После чего логичным шагом было бы похудение».
Первым делом она отправилась в клинику, специализирующуюся на проблемах пищевого поведения. «Я поняла, что могу не есть в течение длительного времени, – вспоминает она, – а потом объедаюсь до такой степени, что чувствую себя физически больной».
Чтобы запустить процесс похудения, женщина сделала барриатрическую операцию и после реабилитации начала 5 раз в неделю ходить в спортзал, где занималась силовыми тренировками и бодибилдингом, а также много гуляла с мужем. Вес начал быстро и неуклонно снижаться. После достижения целевого веса Мишель решила избавиться от излишков кожи, образовавшихся после похудения, вес которых составлял почти 5 килограммов. После операции ее вес стал 85 килограммов.
«Я все еще восстанавливаюсь после операции, – добавляет Мишель, – потому еще не до конца приняла свое новое тело. Эмоционально я понимаю, что теперь я буду лучше справляться с жизнью и полнее ощущать ее, потому что раньше я заглушала все чувства наркотиками и едой, но это все равно сложно. Зато сейчас я могу быть полностью независимой, так как мне больше не приходится полагаться на других, чтобы сходить в душ и одеться.
После того, как реабилитация завершится, Мишель планирует стать фитнес-инструктором и помогать людям изменять свое тело к лучшему. Сегодня она тщательно контролирует все, что она ест, лучше понимает свое тело и признается, что наконец научилась любить себя.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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