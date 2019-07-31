Женщина, весившая 172 кг, похудела вдвое и удалила 5 кг лишней кожи, чтобы стать фитнес-тренером

Чтобы запустить процесс похудения, женщина сделала барриатрическую операцию и после реабилитации начала 5 раз в неделю ходить в спортзал, где занималась силовыми тренировками и бодибилдингом, а также много гуляла с мужем. Вес начал быстро и неуклонно снижаться. После достижения целевого веса Мишель решила избавиться от излишков кожи, образовавшихся после похудения, вес которых составлял почти 5 килограммов. После операции ее вес стал 85 килограммов.

«Я все еще восстанавливаюсь после операции, – добавляет Мишель, – потому еще не до конца приняла свое новое тело. Эмоционально я понимаю, что теперь я буду лучше справляться с жизнью и полнее ощущать ее, потому что раньше я заглушала все чувства наркотиками и едой, но это все равно сложно. Зато сейчас я могу быть полностью независимой, так как мне больше не приходится полагаться на других, чтобы сходить в душ и одеться.

После того, как реабилитация завершится, Мишель планирует стать фитнес-инструктором и помогать людям изменять свое тело к лучшему. Сегодня она тщательно контролирует все, что она ест, лучше понимает свое тело и признается, что наконец научилась любить себя.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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