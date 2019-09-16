Женщина узнала, что всю жизнь неправильно мыла голову, и избавилась от мучившей ее перхоти

Пользовательница портала Reddit, известная под ником SilverPurse, поделилась своей историей в посте, который быстро стал невероятно популярен и собрал больше 28,4 тысяч лайков и больше 2 тысяч комментариев.
По словам девушки, перхоть преследовала ее всю сознательную жизнь, не помогали ни народные рецепты, ни профессиональные средства. Она была уверена, что виной тому то, что кожа головы у нее суперсухая, и даже аккуратные замечания парикмахеров в салонах, что ей надо лучше промывать волосы ее не убеждали – SilverPurse думала, что они ошибаются или просто не знают, что еще посоветовать.
Причем периодически перхоть была настолько сильной, что девушка просто не могла носить темную одежду – она быстро покрывалась белыми хлопьями, попала в снежную бурю. Однако однажды девушка решила помыть уши с шампунем в то время, когда принимала душ, и услышала, что ее кожа заскрипела от чистоты. Подобного звука, по ее признанию, она не слышала с детства, когда ей по причине юного возраста помогали мыться родители.
«Я ненавидела, когда отец мыл мне волосы, – добавляет она. – Он так сильно массировал мне кожу скальпа, отскребая грязь, что я чувствовала, как каждый его палец вонзается в мой череп. После того, как я стала достаточно взрослой, чтобы мыться самостоятельно, я не стала делать это столь тщательно. Просто наносила шампунь на волосы согласно инструкции, немного вспенивала его ладонями и смывала».
Девушка также заметила, что ее волосы жесткие и кудрявые, как у африканок, потому она могла в течение часа стоять под душем, но завитки не раскручивались, а значит, просто слегка намылить – не ее вариант.
Однако скрип чистой кожи ушей заставил молодую женщину вспомнить наставления отца. Она осознала, что кожа ее головы никогда не скрипит так. Она решила еще раз вымыть голову, только на сей раз налила шампунь сразу на волосы и начала усиленно втирать его до тех пор, пока не услышала характерный звук.
Девушка признается, что это открытие стало для нее шоком: «Я поняла, что нет у меня никакой сухости кожи головы, просто я плохо промывала ее. С тех пор я натирала ее до скрипа. К следующей поездке к парикмахерам от так называемой перхоти не осталось и следа, не было ни одной белой чешуйки. Я сказала своему мастеру, что доктор прописал мне лекарство, которое помогло, чтобы не признаваться, что я глупая грязнуля».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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