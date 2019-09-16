Женщина узнала, что всю жизнь неправильно мыла голову, и избавилась от мучившей ее перхоти

«Я ненавидела, когда отец мыл мне волосы, – добавляет она. – Он так сильно массировал мне кожу скальпа, отскребая грязь, что я чувствовала, как каждый его палец вонзается в мой череп. После того, как я стала достаточно взрослой, чтобы мыться самостоятельно, я не стала делать это столь тщательно. Просто наносила шампунь на волосы согласно инструкции, немного вспенивала его ладонями и смывала».

Девушка также заметила, что ее волосы жесткие и кудрявые, как у африканок, потому она могла в течение часа стоять под душем, но завитки не раскручивались, а значит, просто слегка намылить – не ее вариант.

Однако скрип чистой кожи ушей заставил молодую женщину вспомнить наставления отца. Она осознала, что кожа ее головы никогда не скрипит так. Она решила еще раз вымыть голову, только на сей раз налила шампунь сразу на волосы и начала усиленно втирать его до тех пор, пока не услышала характерный звук.

Девушка признается, что это открытие стало для нее шоком: «Я поняла, что нет у меня никакой сухости кожи головы, просто я плохо промывала ее. С тех пор я натирала ее до скрипа. К следующей поездке к парикмахерам от так называемой перхоти не осталось и следа, не было ни одной белой чешуйки. Я сказала своему мастеру, что доктор прописал мне лекарство, которое помогло, чтобы не признаваться, что я глупая грязнуля».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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