passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина увеличила губы и едва не ослепла из-за попадания филлера в артерию

24-летняя Микайла Статчбери регулярно делала контурную пластику губ, но последняя процедура едва не закончилась для нее слепотой.

Как призналась молодая женщина британскому онлайн-порталу The Sun, все ее подруги увеличивают себе губы, потому и для нее эта процедура была обычным делом. Но, когда доктор, к которому Микайла ходила постоянно, оказалась занята, она решила пойти в клинику, рекламу которой увидела в Интернете. Однако во время процедуры что-то пошло не так, как надо, и после инъекций ее губы деформировались и сильно опухли, но это было только начало. «Одна часть губы стала раздуваться на глазах, — поясняет она, — вокруг все стало белеть, будто она умирает».

Обеспокоенная, австралийка вернулась в клинику, где ей заявили, что это обычная простуда, а любая инфекция может быть вызвана тем, что ее собака облизала ей лицо. Микайла была вынуждена обратиться к терапевту, который прописал ей антибиотики.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Фото: Кадр из 9News

Она поясняет: «У меня никогда не было простуды на губах. Это было очень больно. Потом пузыри, появившиеся на верхней губе, лопнули и я начала глотать наполнитель. В тот момент я потеряла сознание», – пояснила женщина.

Микайла добавляет, что не раз видела по телевизору ужасные истории об осложнениях после контурной пластики, но никогда не думала, что это может случиться с ней. Однако австралийке не повезло даже сильнее, чем героиням многих ТВ-передач: у нее обнаружилась аллергия на антибиотики, из-за чего она вынуждена была провести 2 недели дома, а затем и вовсе уйти с работы.

Профессор Марк Эштон, бывший президент Австралийского общества пластических хирургов, подтвердил, что проблемы Микайлы начались из-за того, что филлер был введен неправильно: «Бедной девочке еще повезло. Филлер был введен в артерию, питающую верхнюю губу, и стал причиной гибели тканей. По артерии он мог бы подняться к носу и глазу, и она бы мгновенно ослепла».

Клиника, в которой Микайле оказали услугу, категорически отвергает все обвинения мисс Статчбери. По их словам, «нет никаких медицинских доказательств того, что лечение в их учреждении вызвало какую-либо инфекцию. Врачи следовали всем соответствующим клиническим протоколам, и нет выводов об обратном, чтобы предположить ошибку».

Фото: vostock-photo, Кадр из 9News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!