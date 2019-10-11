Женщина увеличила губы и едва не ослепла из-за попадания филлера в артерию
Как призналась молодая женщина британскому онлайн-порталу The Sun, все ее подруги увеличивают себе губы, потому и для нее эта процедура была обычным делом. Но, когда доктор, к которому Микайла ходила постоянно, оказалась занята, она решила пойти в клинику, рекламу которой увидела в Интернете. Однако во время процедуры что-то пошло не так, как надо, и после инъекций ее губы деформировались и сильно опухли, но это было только начало. «Одна часть губы стала раздуваться на глазах, — поясняет она, — вокруг все стало белеть, будто она умирает».
Обеспокоенная, австралийка вернулась в клинику, где ей заявили, что это обычная простуда, а любая инфекция может быть вызвана тем, что ее собака облизала ей лицо. Микайла была вынуждена обратиться к терапевту, который прописал ей антибиотики.
Фото: Кадр из 9News
Она поясняет: «У меня никогда не было простуды на губах. Это было очень больно. Потом пузыри, появившиеся на верхней губе, лопнули и я начала глотать наполнитель. В тот момент я потеряла сознание», – пояснила женщина.
Микайла добавляет, что не раз видела по телевизору ужасные истории об осложнениях после контурной пластики, но никогда не думала, что это может случиться с ней. Однако австралийке не повезло даже сильнее, чем героиням многих ТВ-передач: у нее обнаружилась аллергия на антибиотики, из-за чего она вынуждена была провести 2 недели дома, а затем и вовсе уйти с работы.
Профессор Марк Эштон, бывший президент Австралийского общества пластических хирургов, подтвердил, что проблемы Микайлы начались из-за того, что филлер был введен неправильно: «Бедной девочке еще повезло. Филлер был введен в артерию, питающую верхнюю губу, и стал причиной гибели тканей. По артерии он мог бы подняться к носу и глазу, и она бы мгновенно ослепла».
Клиника, в которой Микайле оказали услугу, категорически отвергает все обвинения мисс Статчбери. По их словам, «нет никаких медицинских доказательств того, что лечение в их учреждении вызвало какую-либо инфекцию. Врачи следовали всем соответствующим клиническим протоколам, и нет выводов об обратном, чтобы предположить ошибку».
Фото: vostock-photo, Кадр из 9News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!