Женщина увеличила губы и едва не ослепла из-за попадания филлера в артерию

Как призналась молодая женщина британскому онлайн-порталу The Sun, все ее подруги увеличивают себе губы, потому и для нее эта процедура была обычным делом. Но, когда доктор, к которому Микайла ходила постоянно, оказалась занята, она решила пойти в клинику, рекламу которой увидела в Интернете. Однако во время процедуры что-то пошло не так, как надо, и после инъекций ее губы деформировались и сильно опухли, но это было только начало. «Одна часть губы стала раздуваться на глазах, — поясняет она, — вокруг все стало белеть, будто она умирает».

Обеспокоенная, австралийка вернулась в клинику, где ей заявили, что это обычная простуда, а любая инфекция может быть вызвана тем, что ее собака облизала ей лицо. Микайла была вынуждена обратиться к терапевту, который прописал ей антибиотики.