Женщина устала от своей «квадратной» фигуры и при помощи корсета уменьшила талию до 31 см

За 4 месяца Сэмми уменьшилась на 5 размеров, а затем и вовсе стала весить 52 килограмма, однако ярко выраженная талия так и не появилась, что очень расстраивало женщину, тогда она «заковала» себя в тугой корсет, который начала носить 18 часов ежедневно, а один раз в месяц снимает его на целых 36 часов подряд. Американка говорит, что уже не чувствует никакого дискомфорта, находясь в бандаже больше половины суток. Эти усилия принесли свои плоды: всего за 17 месяцев обхват ее талии стал равняться всего 38 сантиметрам. «Некоторые люди беспокоятся, когда видят меня на улице, но лично я уверена, что такие изменения мне пошли на пользу. Раньше я страдала от регулярного переедания, а теперь просто не могу кусочничать, когда ношу корсет. Он также помогает мне держать осанку, и это очень хорошо», – говорит она.

Несмотря на косые взгляды, Сэмми не намерена останавливаться на достигнутом и хочет еще сильнее уменьшить талию, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина признается, что никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Она может носить облегающую одежду и ощущает себя красивой, а жестокие комментарии случайных прохожих или интернет-троллей ее не смущают. «Некоторые люди говорят мне, что это опасно, но на самом деле это очень удобно. Более того, когда ты худая и красивая, жизнь становится намного проще. Все больше парней хотят позвать меня на свидание, потому я хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти», ¬– поясняет она.

Фото: depositphotos, facebook Sammy Wilson

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