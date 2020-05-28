Женщина сделала себе химический пилинг и осталась с ужасающими ожогами 3 степени на лице

Как сообщила эксперт британскому онлайн-порталу The Sun, во время самоизоляции критически возросло число людей, заказывающих химические пилинги онлайн и проводящих опасную в неумелых руках процедуру самостоятельно. По этой причине неумолимо растет количество травм, полученных из-за желания омолодиться. В качестве доказательства она показала фотографии одной из пациенток, которая обратилась к ней за помощью – на снимках у женщины видны сильнейшие ожоги 3 степени, на восстановление кожи от которых понадобится много времени и не факт, что удастся избавиться от шрамов.

Газола объяснила, что химический пилинг – это фактически контролируемый химический ожог, потому особенно важно, чтобы процедуру проводил только профессионал: «Существует множество факторов, которые играют роль в определении химического раствора, который следует наносить на лицо, – пояснила она. – С каждым нанесенным слоем раствор проникает в кожу все глубже. Если вы не знаете, что делаете и на что следует обратить внимание, вы можете нанести себе непоправимый вред».