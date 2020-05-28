Женщина сделала себе химический пилинг и осталась с ужасающими ожогами 3 степени на лице
Фото: Instagram
Как сообщила эксперт британскому онлайн-порталу The Sun, во время самоизоляции критически возросло число людей, заказывающих химические пилинги онлайн и проводящих опасную в неумелых руках процедуру самостоятельно. По этой причине неумолимо растет количество травм, полученных из-за желания омолодиться. В качестве доказательства она показала фотографии одной из пациенток, которая обратилась к ней за помощью – на снимках у женщины видны сильнейшие ожоги 3 степени, на восстановление кожи от которых понадобится много времени и не факт, что удастся избавиться от шрамов.
Газола объяснила, что химический пилинг – это фактически контролируемый химический ожог, потому особенно важно, чтобы процедуру проводил только профессионал: «Существует множество факторов, которые играют роль в определении химического раствора, который следует наносить на лицо, – пояснила она. – С каждым нанесенным слоем раствор проникает в кожу все глубже. Если вы не знаете, что делаете и на что следует обратить внимание, вы можете нанести себе непоправимый вред».
По словам медсестры, 35%-ные химические пилинги запрещено продавать частным лицам и непрофессионалам, однако в Интернете существует рынок нелегальной продукции, который во время карантина расцвел пышным цветом, когда салоны красоты закрыты и косметологи не работают. Что же касается пациентки с ожогами, Газола отметила: «Я работала в ожоговом отделении несколько лет, и не раз видела подобные результаты. Химические пилинги с высоким процентом кислоты должны проводиться только специалистами. Эта женщина, к сожалению, не единственная, кто потерпел неудачу и остался с ужасными ожогами. Я знаю, что многие люди действительно отчаянно сделать все что угодно, чтобы быть красивыми и при этом сэкономить. Но, как правило, потом потребуется втрое больше денег, чтобы все исправить. Так что не стоит проявлять самодеятельность, это все-таки ваше лицо».
Фото: Instagram, depositphotos
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