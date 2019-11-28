Женщина сделала педикюр и лишилась половины ногтя
Как рассказала женщина онлайн-порталу The Sun US, в салоне на первый взгляд все было хорошо, однако спустя несколько дней она, восхищаясь выбранным цветом лака для ногтей, заметила, что большой палец на левой ноге слегка покраснел и начал болеть. Ее родные потребовали, чтобы она немедленно обратилась к доктору.
Фото: facebook
«Через несколько дней после педикюра я заметила, что моя левая нога опухла, большой палец покраснел и начал болеть. Сначала я пыталась лечить инфекцию самостоятельно дома, используя различные мази и срезая кусочки больного ногтя кусачками, но ничто не помогало. Когда я поняла, что сама не справлюсь, наш семейный врач посоветовал мне срочно обратиться в неотложку, чтобы там мне помогли остановить распространение заражения и снять боль, которая стала просто невыносимой», – поясняет Крис.
Врач в больнице диагностировал у американки очень серьезную инфекцию, немедленно назначил ей принимать антибиотики в течение двух недель и назначил процедуру по удалению зараженной части ногтя и кожи. Помимо этого два раза в день в течение недели Крис не могла нормально принимать душ, так как палец нельзя было мочить и три раза в день необходимо было делать перевязки. Женщина уже идет на поправку, но признается, что случившееся с ней ее так сильно напугало, что она вряд ли в будущем заставит себя вернуться в салон, чтобы сделать педикюр у мастера: «Моя нога все еще заражена, хотя прошел уже месяц после педикюра, потому я скептически смотрю на идею повторить данный опыт».
Фото: vostock-photo, facebook
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