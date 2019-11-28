Женщина сделала педикюр и лишилась половины ногтя

Врач в больнице диагностировал у американки очень серьезную инфекцию, немедленно назначил ей принимать антибиотики в течение двух недель и назначил процедуру по удалению зараженной части ногтя и кожи. Помимо этого два раза в день в течение недели Крис не могла нормально принимать душ, так как палец нельзя было мочить и три раза в день необходимо было делать перевязки. Женщина уже идет на поправку, но признается, что случившееся с ней ее так сильно напугало, что она вряд ли в будущем заставит себя вернуться в салон, чтобы сделать педикюр у мастера: «Моя нога все еще заражена, хотя прошел уже месяц после педикюра, потому я скептически смотрю на идею повторить данный опыт».

Фото: vostock-photo, facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!