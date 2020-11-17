Женщина сделала педикюр и едва не умерла от синдрома токсического шока

Доктора сделали Кэндис анализ крови и мазок на бактериальный посев и отправили домой дожидаться результатов, прописав сильные антибиотики: «Мне прописали сильные лекарства и разрешили вернуться домой, но обязали вернуться, если мое состояние ухудшится. Когда я спросила, что значит «ухудшится», они пояснили, что палец может почернеть. Так и случилось ночью», – призналась она, добавив, что у нее также сильно поднялась температура, появились озноб и спутанность сознания. Муж отвез пострадавшую в больницу, где специалист заявил, что ей придется ампутировать палец, потому что инфекция уже затронула кость и будет продолжать распространяться.

Той же ночью женщину экстренно прооперировали, прописали антибиотики и после недолгого наблюдения отправили домой выздоравливать. Однако кошмар Кэндис на этом не закончился: через несколько недель ее тело начало вновь опухать, разболелась спина и возникли проблемы с мочеиспусканием. Она снова оказалась в больнице, где по результатам анализов выяснилось, что у нее начали отказывать почки, непонятна была лишь причина подобного осложнения. Врачи провели ей полную диагностику, чтобы выяснить, что не так. Тем временем состояние женщины продолжало ухудшаться. Только через три месяца после злополучного педикюра врачи установили, что у нее синдром токсического шока – смертельно опасная бактериальная инфекция, из-за которой ей теперь требуется пересадка почки. Ее внесли в список на ожидание, а до тех пор ей надо будет трижды в неделю делать диализ.

Фото: depositphotos

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