Женщина сделала лазерную эпиляцию и осталась с красными, будто искусанными муравьями, ногами
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, молодая женщина несколько лет раздумывала, стоит ли ей избавиться от нежелательной растительности навсегда при помощи лазерной эпиляции, однако подруги ее активно поддерживали и уверяли, что это совершенно безболезненно, потому она решилась. Начать Алисия решила с ног – от лодыжек до колен.
Австралийка выбрала отличную клинику и хорошего врача, но внезапно ее кожа очень плохо отреагировала на процедуру: через пару дней у нее началась сильнейшая крапивница, кожа стала гореть и зудеть, будто ее искусало множество разъяренных муравьев. «Через несколько дней после появления сыпи я вернулась к своему косметологу, и она была в шоке, когда увидела мои ноги. Она показала мне весь протокол, которому следовала, а также все сертификаты соответствия аппарата, – пояснила Алисия. – Она также сделала мне охлаждающую процедуру, чтобы моя кожа перестала гореть так сильно».
Осложнение, с которым столкнулась женщина, называется гистаминовая реакция, в этом нет ничего необычного, только у нее она оказалась гораздо сильнее, чем у большинства других людей. «Я ожидала чего-то подобного, потому что у меня чувствительная кожа, но в течение 4 дней все было хорошо, а потом мои ноги буквально загорелись, – призналась австралийка. – Я чувствовала, что под моей кожей буквально скапливается тепло, будто волосы впитали в себя энергию и не хотели ее отдать». Алисия сначала обратилась за помощью к терапевту, но он лишь назначил ей крем с кортизолом и отправил домой. Но это средство ей не помогло. Тогда девушка пошла к косметологу, который выписал ей сильные стероидные и противоаллергенные препараты, а также посоветовал принимать только холодный душ и накрывать ноги холодными полотенцами. Спустя 5 дней ей стало легче.
Девушка признается, что немного боялась, что останутся рубцы, но врачи уверили ее, что никаких следов не останется. Любопытно то, что подобная реакция у нее возникла только на ногах – она проделала процедуру на других частях тела, и там все прошло без проблем.
Фото: depositphotos
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