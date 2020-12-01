Женщина сделала лазерную эпиляцию и осталась с красными, будто искусанными муравьями, ногами

Осложнение, с которым столкнулась женщина, называется гистаминовая реакция, в этом нет ничего необычного, только у нее она оказалась гораздо сильнее, чем у большинства других людей. «Я ожидала чего-то подобного, потому что у меня чувствительная кожа, но в течение 4 дней все было хорошо, а потом мои ноги буквально загорелись, – призналась австралийка. – Я чувствовала, что под моей кожей буквально скапливается тепло, будто волосы впитали в себя энергию и не хотели ее отдать». Алисия сначала обратилась за помощью к терапевту, но он лишь назначил ей крем с кортизолом и отправил домой. Но это средство ей не помогло. Тогда девушка пошла к косметологу, который выписал ей сильные стероидные и противоаллергенные препараты, а также посоветовал принимать только холодный душ и накрывать ноги холодными полотенцами. Спустя 5 дней ей стало легче.

Девушка признается, что немного боялась, что останутся рубцы, но врачи уверили ее, что никаких следов не останется. Любопытно то, что подобная реакция у нее возникла только на ногах – она проделала процедуру на других частях тела, и там все прошло без проблем.

Фото: depositphotos

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