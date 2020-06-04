Женщина с самыми длинными ногтями в мире рассказала, как лишилась их

Однако Ли больше не может похвастаться своими ногтями-рекордсменами. Она попала в страшную автомобильную аварию. Женщина сидела на пассажирском сиденье, когда машина, в которой она находилась, врезалась в три других транспортных средства. Ли с горечью отметила, что обломанные ногти – это первое, что она заметила, когда пришла в себя. Женщина собрала все кусочки своих ногтей и теперь хранит их в пластиковом пакете, чтобы они напоминали ей о рекорде и былой славе. «Это то, что мне пришлось принять, потому что я ничего не могу изменить. Ногти были частью меня долгие годы, я чувствую, что потеряла что-то очень важное».

Ли по-прежнему остается непобежденной в Книге рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей за всю историю ее существования, однако на данный момент на текущий момент это достижение перешло Аянне Уильямс. Однако Ли признает, что без столь длинных ногтей жить ей стало немного легче. Из-за них она не могла ходить в туалет в самолете, так как они не помещались в тесную кабинку. Это означало, что она не могла ни есть, ни пить в течение 24 часов перед каждым перелетом. Теперь ей лучше удаются такие вещи, как мытье посуды, уход за внуками, написание текста от руки. Так что Ли примирилась со своей потерей.