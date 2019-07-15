Молодая женщина похудела за год на 32 кг из-за того, что ей было слишком стыдно носить шорты

Афина, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail, признается, что в ее семье всегда любили вкусно поесть и лишний вес был своего рода нормой. По мере взросления девушка становилась все больше и в какой-то момент стала весить больше 105 килограммов, но самым главным поводом для беспокойства стала липодема – хроническое заболевание, возникающее в результате нарушения жирового обмена и характеризующееся накоплением жировой ткани вокруг бедер, икр и лодыжек. Из-за болезни ее ноги стали выглядеть такими полными и их вид так смущал ее, что она отказалась посещать какие бы то ни было спортивные занятия в школе, если для этого нужно было надевать шорты.
«У всех в моей семье был лишний вес, и я не была исключением. Но в переходном возрасте я заметила, что отличаюсь от других девушек моего возраста. Мои сверстники познакомили меня с таким понятием, как «лодыжки», – комментирует женщина. – И тогда я впервые поняла, что выгляжу иначе, чем другие. До этого момента мне эта мысль не приходила в голову, потому что перед глазами был пример моей мамы, которая весила 183 килограмм и у нее на ногах тоже была липодема. Помню, что, когда мы выходили вместе, люди останавливались и смотрели на ее ноги».
Однако, несмотря на ее жалобы, никто из врачей не мог объяснить ей, что происходит, из-за чего к мучительной боли в ногах добавилось еще и разочарование. Все изменилось, когда она обрела друга, который не просто считал ее толстой, а воспринял всерьез ее жалобы. Он и помог ей разобраться с исследованием липодемы и побудил начать тренироваться.
После года упорной работы, в ходе которой Афина изменила свои предпочтения в еде и занималась различными видами спорта (ездой на велосипеде, бегом трусцой, кроссфитом, катанием на роликах, йогой и гимнастикой), она смогла похудеть до 64 килограммов.
Сегодня молодая женщина признается, что чувствует себя более уверенно: «Я горжусь собой, потому что с успехом прошла все испытания – и физические, и эмоциональные. Мне нравится то, что я вижу сейчас в зеркале. Я влюбилась в процесс похудения, ведь я не просто сбросила лишние килограммы, я обрела любовь к себе и уверенность в собственных силах».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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