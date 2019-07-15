Молодая женщина похудела за год на 32 кг из-за того, что ей было слишком стыдно носить шорты

«У всех в моей семье был лишний вес, и я не была исключением. Но в переходном возрасте я заметила, что отличаюсь от других девушек моего возраста. Мои сверстники познакомили меня с таким понятием, как «лодыжки», – комментирует женщина. – И тогда я впервые поняла, что выгляжу иначе, чем другие. До этого момента мне эта мысль не приходила в голову, потому что перед глазами был пример моей мамы, которая весила 183 килограмм и у нее на ногах тоже была липодема. Помню, что, когда мы выходили вместе, люди останавливались и смотрели на ее ноги».

Однако, несмотря на ее жалобы, никто из врачей не мог объяснить ей, что происходит, из-за чего к мучительной боли в ногах добавилось еще и разочарование. Все изменилось, когда она обрела друга, который не просто считал ее толстой, а воспринял всерьез ее жалобы. Он и помог ей разобраться с исследованием липодемы и побудил начать тренироваться.