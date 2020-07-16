Женщина решила осветлить волосы и случайно выяснила, что у нее рак кожи

Сначала женщина надеялась, что болячка пройдет сама, но прошло три месяца, а ситуация не изменилась, тогда она отправилась на прием к терапевту. Врач осмотрел ее и тоже решил, что все дело в краске для волос и не о чем беспокоиться. Однако ранка так и не проходила, более того, продолжала расти. И тогда она решила проверить ее более тщательно. В феврале 2020 года Кэти вернулась в клинику, но пошла уже к другому врачу, который после анализов поставил ей диагноз «базально-клеточный рак кожи». «Я не ожидала, что это онкология. Для меня это был полный шок. И с тех пор я очень волнуюсь. Мне всегда говорили, что рак кожи может появиться только из родинки, но никто не говорил об обычных пятнах на коже. Мне страшно подумать, что было бы, если бы я не решила покрасить волосы», – призналась она, добавив, что, по мнению специалиста, все дело в солярии, который она регулярно посещала, когда была моложе, и при этом даже не пользовалась солнцезащитным кремом. К сожалению, лечение Кэти затянулось из-за пандемии коронавируса. Она все еще ждет операции по удалению рака, который продолжает расти, ей может понадобиться пересадка кожи и лучевая терапия.

Фото: freepik

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