Женщина рассказала, как похудела и избавилась от целлюлита всего за 8 месяцев
Как сообщает Daily Mail, Джулия Медоуз сумела сбросить 11 килограммов, стала более подтянутой, а ее ягодицы стали более аппетитными и без целлюлита. Женщина призналась, что запустила себя из-за депрессии и неуверенности в себе, однако она нашла в себе силы взять под контроль свое растущее в размерах тело, которое стало таким из-за сладкого и распавшегося брака. Всего за 8 месяцев британка сбросила ошеломляющие 11 килограммов — ее вес опустился с 66,6 кг до 55 кг. И что еще лучше, она сумела удержать вес.
Фото: Instagram
Помогли ей в этом всего 4 простых правила. Первое из них — соблюдение диеты. Женщина выбрала 28-дневную программу здорового питания, в которой преобладают смузи из свежих фруктов и ягод, овсяных хлопьев, греческого йогурта, большого количества овощей и серьезного сокращения сахара. Второе правило — это кардио. Джулия включила в свой распорядок дня высокоинтервальные тренировки HIIT, что помогло ей не только похудеть, но и стать более выносливой. Также она много бегала — причем так продвинулась в этом вопросе, что пробежала два полумарафона. Первые изменения женщина заметила после 3 недель после того, как изменила свою жизнь. Примерно через три месяца она начала покупать одежду на размер меньше. Помимо HIIT и бега Джулия решила улучшить силуэт и сделать попу более рельефной при помощи силового тренинга. И последнее правило, которое помогло ей обзавестись телом мечты, — это пить много воды. «Я пью около 3 литров в день, это сделало мою кожу гораздо более здоровой и гладкой. А еще у меня полностью исчез целлюлит», — отметила девушка.
Фото: depositphotos, Instagram
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