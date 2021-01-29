Женщина рассказала, как похудела и избавилась от целлюлита всего за 8 месяцев

Помогли ей в этом всего 4 простых правила. Первое из них — соблюдение диеты. Женщина выбрала 28-дневную программу здорового питания, в которой преобладают смузи из свежих фруктов и ягод, овсяных хлопьев, греческого йогурта, большого количества овощей и серьезного сокращения сахара. Второе правило — это кардио. Джулия включила в свой распорядок дня высокоинтервальные тренировки HIIT, что помогло ей не только похудеть, но и стать более выносливой. Также она много бегала — причем так продвинулась в этом вопросе, что пробежала два полумарафона. Первые изменения женщина заметила после 3 недель после того, как изменила свою жизнь. Примерно через три месяца она начала покупать одежду на размер меньше. Помимо HIIT и бега Джулия решила улучшить силуэт и сделать попу более рельефной при помощи силового тренинга. И последнее правило, которое помогло ей обзавестись телом мечты, — это пить много воды. «Я пью около 3 литров в день, это сделало мою кожу гораздо более здоровой и гладкой. А еще у меня полностью исчез целлюлит», — отметила девушка.