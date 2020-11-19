Женщина придумала за секунды создающий кудри прибор и теперь получает 5 млн рублей за день

В 2018 году женщина начала искать способы воплотить в жизнь свою идею и в результате нашла спонсоров, которые поверили в ее проект и выделили начальный капитал на производство. Кроме того, Тара стала усиленно рекламировать будущий прибор в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где на сегодняшний день у нее насчитывается больше 216 тысяч подписчиков. В 2019 году в продажу был выпущен первый бьюти-гаджет, обещавший создать локоны русалки. К этому моменту звезда реалити-шоу и одна из самых влиятельных личностей в мире Ким Кардашьян решила перейти от прямых волос к мягким волнам и все чаще стала появляться на публике с подобной укладкой. В итоге поклонники звезды стали искать способы повторить ее прическу с минимальными усилиями, потому, когда устройство появилось в продаже, раскупили его практически мгновенно.

С тех пор среди поклонников бьюти-гаджета появилось множество звезд, среди которых – королева фитнеса Тэмми Хемброу и гуру по связям с общественностью Рокси Яценко, одобрительно отозвавшиеся о нем. В результате столь удачного стечения обстоятельств рост продаж взлетел до рекордных показателей. Тара признается, что дневная выручка порой доходит до 66 750 долларов в день.

Фото: Instagram mermade.hair

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