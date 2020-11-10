Женщина придумала лайфхак, который поможет избежать появления прыщей при ношении маски

Однако пользовательница социальной сети TikTok Эми Берроуз поделилась простым трюком, который поможет предотвратить появление акне. Она объяснила: «Я знаю, что у многих людей есть проблемы с кожей из-за ношения масок. Прыщи выскакивают в области рта и подбородка даже у тех, кто никогда не страдал от них. Но у меня есть способ справиться с этим». Девушка просто купила в супермаркете масло чайного дерева и спрей с гамамелисом, которые обошлись ей всего в 5 фунтов стерлингов (около 500 рублей по текущему курсу). «Если вы нанесете немного этих средств на маску перед тем, как надеть ее, это очень поможет вашей коже. Да еще и приятно пахнет», – пояснила она. Ролик девушки быстро стал вирусным, зрители начали благодарить Эми в комментариях: «Спасибо за этот хитрый трюк!», «Мои прыщи были просто ужасными, и я не могла понять, что их вызывает, а это, оказывается из-за маски», «Честно говоря, совет действительно очень хорош», «Это великолено! Этот спрей чудесный!», – написали одни. А другие отметили, что этот лайфхак может не подойти тем, кто страдает от астмы.

Фото: depositphotos

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