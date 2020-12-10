Женщина придумала гениальный трюк, который не допустит сползания бюстгальтера без бретелей

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, в коротком видеоролике, который разместила блогерша под ником @atyasmeengarcia, показывает очень простой способ удержать бюстгальтер на груди, если нужно надеть его без бретелек. «Вы тоже ненавидите, когда лифчик постоянно сползает вниз?» – спросила она у своих подписчиков, а затем показала, как справиться с этой неприятностью. Для этого она прикрепила одну из лямок к застежке на спине, а затем протянула петлей ее под чашками спереди и зафиксировала на боковой части бюстгальтера. Благодаря этой хитрости бра стало намного плотнее прилегать к телу.