Женщина придумала гениальный трюк, который не допустит сползания бюстгальтера без бретелей
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, в коротком видеоролике, который разместила блогерша под ником @atyasmeengarcia, показывает очень простой способ удержать бюстгальтер на груди, если нужно надеть его без бретелек. «Вы тоже ненавидите, когда лифчик постоянно сползает вниз?» – спросила она у своих подписчиков, а затем показала, как справиться с этой неприятностью. Для этого она прикрепила одну из лямок к застежке на спине, а затем протянула петлей ее под чашками спереди и зафиксировала на боковой части бюстгальтера. Благодаря этой хитрости бра стало намного плотнее прилегать к телу.
@atyasmeengarcia
The hack of a lifetime 😳😳😳 ##brahack ##stylehacks ##fashionhack ##hacksoftiktok♬ original sound - Yasmeen - fashion tips ✨
Ясмин пообещала, что этот лайфхак изменит жизнь девушек раз и навсегда, и действительно, ее видео очень быстро стало вирусным, многие подписчицы поблагодарили ее за находчивость: «Боже, как это полезно!», «Это просто гениально», «Спасибо, что поделились», «Я так счастлива, что увидела это!», «Я точно попробую этот прием!», «Вы королева лайфхаков», – написала большая часть из них. Однако некоторые из пользовательниц усомнились в том, что этот трюк сработает с грудью больших размеров: «Нет, детка, это не сработает, если у тебя тройной D», «Мой H сказал «нет» этому лайфхаку».
Фото: pexels
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