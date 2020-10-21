Женщина потратила полмиллиона рублей на пересадку бровей, чтобы стать более сексуальной

Конечный результат этой работы будет виден только через полгода или 9 месяцев, однако одержимая красотой женщина заявила, что уже чувствует себя более сексуальной, женственной и уверенной в себе. Правда, есть одно «но»: так как волосы извлекаются из кожи головы, они растут таким же образом, потому новые брови придется подстригать каждые несколько недель, чтобы сохранить их форму. Пациентка говорит: «Сама процедура на удивление прошла без стресса. Это было похоже на укол булавкой. Я взяла несколько дней отпуска, чтобы дать возможность зажить синякам и отекам вокруг глаз. По мере того, как мои брови снова отрастают, мне нужно просто расчесывать их, чтобы они росли в нужном направлении и регулярно подравнивать их», – призналась она. Доктор Асим заявила, что ее пациентка повредила брови из-за чрезмерного выщипывания, потому ее желание исправить их вполне естественно. «Я была рада, что исправила ущерб, нанесенный чрезмерной любовью к пинцету, ведь брови очень важны – они обрамляют лицо».