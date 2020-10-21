Женщина потратила полмиллиона рублей на пересадку бровей, чтобы стать более сексуальной
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, женщина, работающая в индустрии красоты, за долгие годы выщипывания бровей испортила их и уже не могла отрастить былую густоту, что ее очень тревожило. Потому она решила обратиться к пластическому хирургу, который специализируется на редкой процедуре пересадки бровей, ресниц, бакенбардов и бороды. Среди его знаменитых пациентов – модели, актеры, телеведущие, футболисты. В ходе четырехчасовой процедуры врач извлекла волосы с задней части головы, а затем пересадила в промежутки между бровями, они естественным образом смешались с растительностью на лбу.
Фото: facebook
Конечный результат этой работы будет виден только через полгода или 9 месяцев, однако одержимая красотой женщина заявила, что уже чувствует себя более сексуальной, женственной и уверенной в себе. Правда, есть одно «но»: так как волосы извлекаются из кожи головы, они растут таким же образом, потому новые брови придется подстригать каждые несколько недель, чтобы сохранить их форму. Пациентка говорит: «Сама процедура на удивление прошла без стресса. Это было похоже на укол булавкой. Я взяла несколько дней отпуска, чтобы дать возможность зажить синякам и отекам вокруг глаз. По мере того, как мои брови снова отрастают, мне нужно просто расчесывать их, чтобы они росли в нужном направлении и регулярно подравнивать их», – призналась она. Доктор Асим заявила, что ее пациентка повредила брови из-за чрезмерного выщипывания, потому ее желание исправить их вполне естественно. «Я была рада, что исправила ущерб, нанесенный чрезмерной любовью к пинцету, ведь брови очень важны – они обрамляют лицо».
Фото: facebook, pixabay
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