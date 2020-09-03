Женщина потратила небольшое состояние, чтобы вернуть себе здоровье после увеличения груди

Со временем Келли уже всерьез думала, что скоро умрет, ведь у нее появились спутанность сознания, панические атаки, бессонниц, головные боли и светочувствительность. В самый критический момент женщина весила всего 47,5 килограммов. Единственное, что заставляло ее бороться – это дети. «Большинство людей не знало, что я больна, ведь я должна была быть сильной. Кроме того, у меня были постоянные рекламные контракты, потому мне нельзя было прекращать работать», – пояснила она. В 2017 году ей стало настолько плохо, что ее госпитализировали на скорой. Когда Келли была в больнице, она слушала радио и из одной из передач узнала о болезни грудных имплантов. Она провела поиск в Интернете и узнала, что большинство ее симптомов подходят под этот недуг. Тогда она решила удалить импланты. Вскоре после проведенной операции большинство ее симптомов исчезло. На сегодняшний день Келли все еще страдает от проблем с кишечником и некоторых других проблем, но чувствует себя намного лучше, чем раньше.

Фото: Instagram bii_awareness

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