Женщина потратила небольшое состояние, чтобы вернуть себе здоровье после увеличения груди
Фото: Instagram bii_awareness
Американка, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, в 2006 году решила увеличить грудь с чашки B до более внушительной D. Практически сразу после операции у нее началась хроническая усталость, постоянное вздутие живота, а сахар в крови постоянно скакал. С каждым годом ее состояние становилось все хуже: за 10 лет проявилось еще около 30 симптомов, включая пищевую непереносимость, учащенное сердцебиение, резкую потерю веса, из-за тремора и мышечной слабости она несколько раз в неделю падала в обморок. Келли в общей сложности потратила больше 22,6 миллионов рублей на лечение симптомов и безуспешные попытки вновь стать здоровой. «Я много лет подозревала, что во всем виноваты мои импланты, – говорит она. – Но они дали мне такую потрясающую уверенность в себе, что я просто отказывалась верить в то, что такое возможно. Теперь, когда я оглядываюсь назад, понимаю, что надо было слушать себя, но тогда я не соединила все точки».
Со временем Келли уже всерьез думала, что скоро умрет, ведь у нее появились спутанность сознания, панические атаки, бессонниц, головные боли и светочувствительность. В самый критический момент женщина весила всего 47,5 килограммов. Единственное, что заставляло ее бороться – это дети. «Большинство людей не знало, что я больна, ведь я должна была быть сильной. Кроме того, у меня были постоянные рекламные контракты, потому мне нельзя было прекращать работать», – пояснила она. В 2017 году ей стало настолько плохо, что ее госпитализировали на скорой. Когда Келли была в больнице, она слушала радио и из одной из передач узнала о болезни грудных имплантов. Она провела поиск в Интернете и узнала, что большинство ее симптомов подходят под этот недуг. Тогда она решила удалить импланты. Вскоре после проведенной операции большинство ее симптомов исчезло. На сегодняшний день Келли все еще страдает от проблем с кишечником и некоторых других проблем, но чувствует себя намного лучше, чем раньше.
Фото: Instagram bii_awareness
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